A Milli Takım'da Arda Güler ve Kenan Yıldız şov yaptı: Tam 5 gol katkısı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan ile deplasmanda karşılaşan A Milli Takım'da Arda Güler ve Kenan Yıldız, gol ve asist şov yaptı.

PERDEYİ ARDA GÜLER AÇTI

Mücadelenin 11. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun pasında hareketlenen Arda, topu iyi şekilde kontrol edip harika bir vuruşla fileleri havalandırdı.

KENAN VE ZEKİ'YE ASİST

Kenan Yıldız'ın müthiş vuruşunda ağları bulduğu golün asistini de yapan Arda Güler, bir asist de Zeki Çelik'e yaparak geceye imzasını attı.

KENAN YILDIZ'IN 5 DAKİKALIK ŞOVU

Maçın 51. dakikasında gelişen atağımızda Arda Güler'in ceza sahası içinde verdiği pasta topla buluşan Kenan Yıldız, sol köşeye doğru yaptığı müthiş vuruşla kaleciyi çaresiz bıraktı ve skoru 3-1 yaptı.

Bu golden 5 dakikada sonra bir kez daha sahneye çıkan Kenan, rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına girdi ve harika bir plase ile topu uzak köşe direğine gönderdi ve skoru 4-1'e getirdi.