Büyükşehir yasası değişiyor mu? Belediye harcamalarına sıkı denetim!
Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber'de katıldığı Medya Kritik programında kulis bilgisi paylaşarak Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun değişeceğini söyledi. Yarkadaş, yeni düzenlemeyle konser ve tanıtım gibi etkinliklerin valilik ya da kaymakamlık iznine bağlanacağını, belediyelerin harcamalarının da sınırlandırılacağını söyledi.
TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında Barış Yarkadaş, ses getirecek bir kulis bilgisi paylaştı. Yarkadaş, Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun değişeceğini söyledi.
"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YASASI DEĞİŞİYOR"
Konserlerin belediyelerin kara deliği haline dönüştüğünü belirten Yarkadaş "Büyükşehir Belediyesi Kanunu değişecek. Bu Büyükşehir Belediye kanunu değişirken konser ve tanıtım gibi hizmetler muhtemelen oranın mülki amirinin iznine (kaymakama veya valiye) bağlı kılınacak." dedi.
"TEMEL HİZMETLERE AĞIRLIK VERİLECEK"
Yasanın nasıl düzenleneceğiyle ilgili ayrıntıları açıklayan Yarkadaş "Halkla İlişkiler, tanıtım, temsil, ağırlama, konser gibi harcamalar sınırlandırılacak. Öncelikle belediyenin temel hizmetleri olan suyu akıtmak, çöpü toplamak ve altyapıyı yapmak gibi belediyelerin temel hizmetlerine ağırlık verilecek." ifadelerini kullandı.
Konser ve tanıtım gibi harcamalar için ayrılan bütçelerin daraltılacağını belirten Yarkadaş "Belediyeler Türkiye'nin kanayan yarası."dedi.
Beşiktaş Belediyesi'nde görev yapan bir temizlik görevlisiyle konuşarak aldığı bilgileri paylaşan Yarkadaş, temizlik işçisinin, belediye çalışanlarının temmuz ayından beri maaşlarını düzenli alamadığını söylediğini belirtti. Yarkadaş, işçinin kendisine "5 aydır maaşlarımız 4'e, 5'e bölünerek veriliyor. Araçlarımız çok eski." dediğini söyledi.
"BEŞİKTAŞ BELEDİYESİNDE BİNİN ÜZERİNDE FAZLA ÇALIŞAN VAR"
Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü;
"Niye? Çünkü geliyoruz yine aynı meseleye. Siyasetin finansmanı. Beşiktaş Belediyesi'nde ne yazık ki İçişleri Bakanlığı'nın tespitine göre binin üzerinde fazla çalışan var. Siz her ay 80 milyon TL gibi bütçenizin üstünde bir para harcarsanız bu senede 1 milyar TL eder. Bu da bütçenizin 5'te biridir. Beşiktaş Belediyesi Başkanvekili Sayın Rasim Şişman'a buradan çağrı yapalım, kendisinin göreve geldikten sonra hakikatten büyük fedakarlık içinde sorunu çözmeye çalıştığını görüyorum. Borç para arıyor, kaynak oluşturmaya çalışıyor. Ama bu belediyeler bu şekilde yönetildiği taktirde Türkiye'de bir süre sonra kimse hakikaten kimse hizmet yapamaz."