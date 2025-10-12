Büyükşehir yasası değişiyor mu? Belediye harcamalarına sıkı denetim!

TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında Barış Yarkadaş, ses getirecek bir kulis bilgisi paylaştı. Yarkadaş, Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun değişeceğini söyledi.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YASASI DEĞİŞİYOR"

Konserlerin belediyelerin kara deliği haline dönüştüğünü belirten Yarkadaş "Büyükşehir Belediyesi Kanunu değişecek. Bu Büyükşehir Belediye kanunu değişirken konser ve tanıtım gibi hizmetler muhtemelen oranın mülki amirinin iznine (kaymakama veya valiye) bağlı kılınacak." dedi.

"TEMEL HİZMETLERE AĞIRLIK VERİLECEK"

Yasanın nasıl düzenleneceğiyle ilgili ayrıntıları açıklayan Yarkadaş "Halkla İlişkiler, tanıtım, temsil, ağırlama, konser gibi harcamalar sınırlandırılacak. Öncelikle belediyenin temel hizmetleri olan suyu akıtmak, çöpü toplamak ve altyapıyı yapmak gibi belediyelerin temel hizmetlerine ağırlık verilecek." ifadelerini kullandı.

Konser ve tanıtım gibi harcamalar için ayrılan bütçelerin daraltılacağını belirten Yarkadaş "Belediyeler Türkiye'nin kanayan yarası."dedi.

Beşiktaş Belediyesi'nde görev yapan bir temizlik görevlisiyle konuşarak aldığı bilgileri paylaşan Yarkadaş, temizlik işçisinin, belediye çalışanlarının temmuz ayından beri maaşlarını düzenli alamadığını söylediğini belirtti. Yarkadaş, işçinin kendisine "5 aydır maaşlarımız 4'e, 5'e bölünerek veriliyor. Araçlarımız çok eski." dediğini söyledi.

"BEŞİKTAŞ BELEDİYESİNDE BİNİN ÜZERİNDE FAZLA ÇALIŞAN VAR"

Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü;