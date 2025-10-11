Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çorum otogarında büyük soygun! Görevli, hesabına 1,5 milyon lira geçirmiş

Kaynak: Anadolu Ajansı
Çorum otogarında büyük soygun! Görevli, hesabına 1,5 milyon lira geçirmiş
Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, otobüslerin giriş kayıtlarını tutan bir görevlinin zimmetine 1.5 milyon lira geçirdiği tespit edildi. Olayla ilgili Çorum Belediyesince idari soruşturma başlatıldı.

Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, terminale giriş yapan ve kayıtlara geçen otobüs sayısı arasında fark olduğunu tespit eden görevliler, durumu belediye yönetimine bildirdi.

BELEDİYE SORUŞTURMA BAŞLATTI

İddia üzerine Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın talimatıyla idari soruşturma başlatıldı.

Teftiş Kurulu Müdürlüğünce yapılan incelemede, otogar gişelerinden alınan ücretleri toplamakla görevli tahsildar A.E'nin, gün içinde terminale gelen bazı otobüslerin kayıtlarını silerek giriş parasını zimmetine geçirdiği tespit edildi. 

1.5 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞ

Kayıtların tutulduğu yazılım firmasınca hazırlanan raporda ise 1 yılı aşkın süre içinde silinen otobüs giriş kayıtlarının yaklaşık 1,5 milyon lira olduğu belirtildi. Çorum Belediyesince idari soruşturmanın tamamlanmasının ardından oluşturulacak dosya ile Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

