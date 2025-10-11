Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adapazarı’nda gece yarısı tüfekli dehşet! Mahalle ayağa kalktı

Adapazarı'nda gece yarısı tüfekli dehşet! Mahalle ayağa kalktı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, daha önce alkol alarak çevresine rahatsızlık verdiği öne sürülen bir kişi, gece saatlerinde eline aldığı tüfekle havaya art arda ateş açtı. Mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, olay yerine gelen ekipler şahsı tüfekle birlikte yakalayarak adliyeye sevk etti.

Olay, dün gece saat 22.40 sıralarında Yağcılar Mahallesi Göl Sokak'ta meydana geldi. Daha öncesinde de birçok defa alkol alarak komşularına rahatsızlık verdiği öne sürülen S.K. (31), tüfekle defalarca havaya ateş açtı.

Adapazarı’nda gece yarısı tüfekli dehşet! Mahalle ayağa kalktı - 1. Resim

HAVAYA ATEŞ AÇTI, POLİS 9 BOŞ KARTUŞ BULDU

Silah sesleri üzerine paniğe kapılan sokak sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, yaptıkları incelemeler neticesinde sokak üzerinde 9 adet boş kartuş buldu. 

Adapazarı’nda gece yarısı tüfekli dehşet! Mahalle ayağa kalktı - 2. Resim

ŞÜPHELİ TÜFEKLİ GÖZALTINDA

Olayda herhangi bir yere isabet olmadığı ve yaralanan kimsenin bulunmadığı belirlendi. Kısa sürede yakalanan S.K., olayda kullandığı tüfekle birlikte gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

