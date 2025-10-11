İsrail, Gazze'de esir takası öncesi tutukluları nakletti! Listeyi gizlice değiştirdi

İsrail Cezaevi Servisi’nden yapılan açıklamada, binlerce personelin “hükümetin tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin çerçeve kararını uygulamak üzere gece boyunca çalıştığı” bildirildi.

Ateşkes anlaşması kapsamında, ölümcül saldırılar nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılanların da aralarında bulunduğu 250 Filistinli mahkûmun serbest bırakılması öngörülüyor.

Buna karşılık Hamas’ın, hayatta olan ve hayatını kaybeden 48 İsrailli rehineyi Pazartesi gününe kadar teslim etmesi gerekiyor.

İSRAİL'İN YENİ OYUNU

Ancak İsrail medyasından Walla’ya konuşan kaynaklara göre, yayımlanacak listede yalnızca 195 tutuklunun adı yer alıyor. İç istihbarat servisi Shin Bet, listelerdeki 100 isme itiraz etti ve 25 üst düzey Filistinli liderin adını listeden çıkardı.

Kaynaklara göre, serbest bırakılacak 195 kişiden sadece 60’ı Hamas üyesi. Bir Hamas yetkilisi, İsrail’in anlaşma kapsamında serbest kalması planlanan Filistinlilerin listesindeki 100 ismi “kurnazca değiştirdiğini” iddia etti.

Ayrıca İsrail, iki Filistinli sağlık çalışanını da serbest bırakmayı reddediyor. Gazze’deki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye, Hamas üyeliğiyle suçlanırken, Dr. Mervan el-Hams’ın Hamas tarafından atanan “Sahra Hastaneleri Müdürü” olduğu ileri sürüldü.

ATEŞKESTE SON DURUM

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze’de ikinci gününe giren ateşkes süreci kapsamında İsrail ordusuna ait kuzeydeki bir üssü ziyaret etti.

Fox News’in ulaştığı görüntülerde Witkoff’a, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper eşlik etti.

GAZZE'DE ATEŞKES SÜRÜYOR, BİNLERCE KİŞİ EVİNE DÖNÜYOR

Ateşkesin ikinci gününde, Gazze Şeridi’nin kuzeyinden ayrılmak zorunda kalan binlerce Filistinli yeniden evlerine dönmeye başladı.

Trump’ın planı kapsamında, Hamas’ın elindeki rehineleri serbest bırakması için 72 saatlik bir takvim işlemeye başladı. İsrail, bu anlaşma doğrultusunda yaklaşık 200 Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağını duyurdu.

ABD ASKERLERİ GAZZE'YE GİRMEYECEK

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin Gazze’ye konuşlandırılmayacağını vurguladı:

“Amerika’nın üniformalı oğulları ve kızları, bu tarihi anda Başkomutan’ın talimatını desteklemek üzere Orta Doğu’da barışı sağlama çağrısına cevap veriyor. Bu büyük çaba, Gazze’de ABD botları olmadan başarılacaktır.”

Cooper ayrıca, “çatışma sonrası istikrarı desteklemek üzere” çok uluslu bir koordinasyon merkezi kurulacağını; bu yapıya Mısır, Katar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden askerî katkı beklediklerini açıkladı.

TRUMP'IN PLANI 'OYUN DEĞİŞTİRİCİ' OLARAK GÖRÜLÜYOR

Mısır’ın eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Haridy, Trump’ın barış planının “İsrail kamuoyuna barışın savaşın yerini alabileceği yönünde güçlü bir mesaj” verdiğini söyledi. Haridy, Refah sınır kapısının önümüzdeki günlerde uluslararası gözlemcilerin katılımıyla açılabileceğini belirtti.

ULUSLARARASI YARDIMLAR HIZ KAZANIYOR

UNICEF sözcüsü Tess Ingram, “Ateşkes yeterli değil, Gazze’ye insani yardımın hızla ulaşması gerekiyor” diyerek, İsrail’i daha fazla geçiş noktasını açmaya çağırdı.