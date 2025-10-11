Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaykur Rizespor'u ziyaret etti

Erdoğan, Ayder Yaylası'ndaki incelemelerinin ardından, helikopterle Çaykur Rizespor'un tesislerine geldi.

Kulüp Başkanı İbrahim Turgut tarafından karşılanan Erdoğan'a, üzerinde isminin yazılı olduğu 53 numaralı forma ve atkı hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra teknik heyet ve futbolcularla da sohbet etti.

Erdoğan, ardından Rize Çay İlkokuluna ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlere Mektup", "Dua" ve "Mescid-i Aksa" şiirlerini okuyan öğrencileri kutladı.