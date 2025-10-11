Papara’da 12 milyarlık yasa dışı bahis trafiği: 25 şüpheliye ağır ceza talebi

Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis trafiğini kolaylaştırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında 13 yıldan 28 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi.

SPOR TOTO “SUÇTAN ZARAR GÖREN” SIFATIYLA DOSYADA

Hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı “suçtan zarar gören”, Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı ve 24 kişi ise “şüpheli” olarak yer aldı. Ayrıca 21 şirketin de “malen sorumlu” sıfatıyla dosyaya dahil edildiği belirtildi.

Soruşturmada, yasa dışı bahis sitelerinde Papara üzerinden açılan binlerce hesabın kullanıldığı, bu sitelerin “bahis baronları” olarak bilinen Veysel Ş., Derkan B. ve Anıl U. gibi kişilerle bağlantılı olduğu tespit edildi. Papara’nın bu kişilerle iş birliği içinde hareket ettiği ve yüksek miktarda banka transferlerinin dikkat çektiği ifade edildi.

PARA AKLAMA ŞÜPHESİ

MASAK raporuna göre, Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle gizli bir anlaşma sürecinde olduğu, şirket sahibi Karslı’nın yurt dışına para transferleri bulunduğu ve bu işlemlerle suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı vurgulandı. Karslı’nın yeni kurduğu PPR Holding AŞ üzerinden şirketlerini topladığı, bu yapının ticari bir kılıf oluşturduğu değerlendirildi.

GİZLİ TANIK “LADİN”İN BEYANLARI

“Ladin” kod adlı gizli tanık, Papara ile entegre çalışan bahis sitelerinin finans işlemlerinin özel bir panel üzerinden yürütüldüğünü anlattı. Şirketin ortağı Murat Arslan’ın telefonunda yapılan incelemelerde de bu panele ilişkin yazışmaların tespit edildiği, tanığın ifadelerini destekleyen deliller bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, Karslı’nın örgüt elebaşı olduğu, kolluk kuvvetleriyle telefon şifresini paylaşmadığı ve şirket çalışanlarının doğrudan kendisinin talimatlarıyla hareket ettiği belirtildi.

12 MİLYAR LİRALIK YASA DIŞI İŞLEM

Merkez Bankası denetim raporuna göre, 2021-2023 arasında Papara üzerinden yasa dışı bahis nedeniyle 21 bin 88 e-para hesabı kapatıldı. Bu rakamın, sektörde kapatılan hesapların yüzde 94,4’üne denk geldiği açıklandı.

Aynı dönemde yasa dışı bahis sitelerinde 26 bin 12 hesabın kullanıldığı, bu hesaplar üzerinden yaklaşık 12 milyar liralık işlem yapıldığı tespit edildi. Paraların Papara hesaplarından 274 farklı banka hesabına, oradan da 5 farklı kripto cüzdanına aktarıldığı belirlendi.

İddianameye göre, Karslı’nın 2020-2025 yılları arasında eşi, annesi ve kardeşlerine 120 milyon lira transfer ettiği saptandı.

25 ŞÜPHELİYE AĞIR CEZA İSTEMİ

İddianamede, örgüt elebaşı Ahmed Faruk Karslı ile yöneticiler İlker Diker, Taylan Özgür Kiraz, Emre Kenci, Cenab Doğru ve Cengiz Sevim hakkında;

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”,

“Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”,

“Kabahatler Kanunu’na muhalefet” ve

“Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet”

suçlarından 13 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer 19 şüpheli içinse 5 yıldan 23 yıla kadar değişen hapis cezaları istendi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.