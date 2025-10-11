Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gazze'de tarihi an! 200 bin Filistinli kuzeye akın etti

Gazze’de tarihi an! 200 bin Filistinli kuzeye akın etti

Gazze’de iki yılı aşkın süredir devam eden yıkıcı savaşın ardından sağlanan ateşkes, bölge halkı için umut dolu bir dönüm noktası oldu. Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte, yaklaşık 200 bin Filistinli, eşyalarını taşıyarak Gazze’nin kuzeyindeki yıkılmış evlerine dönmeye başladı.

Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte, yaklaşık 200.000 Filistinli kuzeydeki evlerine dönmeye başladı.

Kuşatma altındaki bölgedeki sivil savunma ajansı yaptığı açıklamada “Bugün yaklaşık 200.000 kişi Gazze’nin kuzeyine döndü.” bilgisini paylaştı.

Gazze’de tarihi an! 200 bin Filistinli kuzeye akın etti - 1. Resim

FİLİSTİNLİLER KUZEYE AKIN ETTİ

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından, eşyalarını taşıyan binlerce kişi Gazze Şehri’nin Şeyh Radwan ve Al-Jala caddelerine doğru yola çıktı.

Filistinliler, yıkılmış evlerini görmek ve geride kalanları kurtarmak için kuzeye dönüyor.

Gazze’nin 2,2 milyonluk nüfusunun büyük kısmı, Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmişti.

İKİ YILLIK SAVAŞ SONRASI İLK DÖNÜŞ

İsrail ordusu, ateşkesin Cuma günü yerel saatle 12.00’de (09.00 GMT) yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Açıklamanın ardından, İsrail askerlerinin geri çekildiği bölgelerde büyük sivil hareketlilik yaşandı.

Gazze Şehri’nden beş çocuk annesi Balqees, Reuters’a konuşarak “Tamam, bitti – peki şimdi ne olacak? Geri dönebileceğim bir evim yok. Her şey yok edildi.” dedi.

Bir diğer Gazze sakini İsmail Zayda, Cuma sabahı evini kontrol ettiğini belirterek, “Tanrıya şükür, evim hala ayakta. Ama bütün mahalleler yıkılmış.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL ASKERLERİ GAZZE'DEN AYRILIYOR

İsrail ordusu, Gazze içindeki operasyonel pozisyonlarını ayarladığını ve birliklerin bazı bölgelerden geri çekildiğini duyurmuştu. 

Perşembe günü zırhlı araçlar ve buldozerler Gazze’den ayrıldı.

“ENKAZIN ÜZERİNE DÖNMEK DE BİR SEVİNÇ'

Gazze’nin merkezinde yaşayan Mahdi Saqla, geçici bir çadırın yanında yaptığı açıklamada, “Elbette evler yok, yıkıldılar ama evlerimizin olduğu yere, enkazın üzerine bile olsa dönmekten mutluyuz.” dedi.

KATLİAMIN BİLANÇOSU

İki yıl süren İsrail saldırılarında 67.000’den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze’nin büyük bölümü geniş bir enkaz yığınına dönüştü.

Ateşkesin ardından, bölgede insani yardım ve yeniden inşa sürecinin başlaması bekleniyor.

