Süper Lig’e Stoilov damgası: Puan ortalaması dikkat çekti
Güncelleme:
Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Göztepe'de görev yapan Stanimir Stoilov, son 2 yılın en istikrarlı teknik direktörleri arasında bulunuyor. Kasım 2023'te sözleşme imzalayan Bulgar çalıştırıcı, İzmir ekibinin TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e yükseldiği dönemde de takımın başında yer almıştı.
Süper Lig'de bu sezon geride kalan 8 haftada 7 teknik direktör değişikliği yaşanırken; Göztepe'yi çalıştıran Stanimir Stoilov, uzun süredir görevini sürdüren nadir isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.
Stoilov, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Çaykur Rizespor'un başındaki İlhan Palut ile birlikte Süper Lig’in en istikrarlı 3 teknik direktöründen biri konumunda bulunuyor.
PUAN ORTALAMASI OLARAK İKİNCİ SIRADA
Okan Buruk, 161 maçta 2,36 puan ortalamasıyla zirvenin sahibi olurken; Stoilov, 74 maçta 1,81 puan ortalaması ile ikinci sırada. İlhan Palut ise 88 maçta 1,35 puan ortalamasıyla üçüncü sırada yer alıyor. Görev süresi dikkate alındığında ise Stoilov, söz konusu üçlü arasında üçüncü basamakta konumlanıyor.
