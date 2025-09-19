Canlı: Göztepe - Beşiktaş maçı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

MAÇTA İLK DEVRE OYNANIYOR

GÖZTEPE 0-0 BEŞİKTAŞ

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başladı.

Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın 6 puanı bulunuyor. Süper Lig'de çıktığı 5 mücadelede 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe ise 9 puana sahip.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2. maçını kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Godói, Héliton, Bokele, Arda, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Necip, Rafa, Cerny, El Bilal, Abraham.

BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM YOK

Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlığı bulunan orta saha oyuncuları Salih Uçan ve Wilfred Ndidi müsabakada görev yapamayacak.

JOTA SİLVA GÖREV BEKLİYOR

Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva, Göztepe karşısında görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'tan kiralık olarak transfer edilen Portekizli kanat oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma bekliyor.

Öte yandan İskoç ekibi Glasgow Rangers'dan transfer edilen Rıdvan Yılmaz ise şans bulması durumunda bin 230 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuşacak.

BEŞİKTAŞ, GÖZTEPE'Yİ SON 3 MAÇTA YENEMEDİ

Siyah-beyazlı ekip, Göztepe'yi oynadığı son 3 maçta mağlup edemedi.

Beşiktaş ile İzmir temsilcisinin geçen sezonki randevularında siyah-beyazlılar, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Süper Lig'de evinde 4-2 yenilen, deplasmanda da 1-1'lik beraberlik alan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise sahasında İzmir ekibine 3-1 kaybetti.

BEŞİKTAŞ İLE GÖZTEPE 59. RANDEVUDA

İki takım arasında geride kalan 58 maçtan 30'unu siyah-beyazlı futbol takımı, 11'ini Göztepe kazandı, 17 müsabaka da berabere sona erdi.

Beşiktaş'ın gol sayılarında Göztepe'ye 95-56 üstünlüğü bulunuyor.

İZMİR'DE 30'UNCU MAÇ

İki takım, yarın yapacakları karşılaşmayla İzmir'deki lig maçlarında 30. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 12-7 üstünlüğü bulunuyor.

İzmir'de 10 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 39, Göztepe ise 28 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ, İZMİR'DEKİ SON 10 MAÇTA 6 GALİBİYET ELDE ETTİ

İki takım arasında İzmir'de oynanan son 10 maçta Beşiktaş, rakibini 6 kez yendi.

Taraflar arasında Süper Lig'de oynanan söz konusu karşılaşmalarda Göztepe, 2 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş son 10 karşılaşmada 23 gol atarken, Göztepe ise fileleri 11 kez havalandırdı.

FARKLI SKORLAR

Takımlar arasında geride kalan maçlarda en farklı skora Beşiktaş imza attı.

İzmir'de 2001-2002 sezonunda yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 kazandı

Ayrıca, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 58 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.