Galatasaray maçı öncesi Ajax'ı sıkıntı bastı! İşte muhtemel 11'ler

- Güncelleme:
Galatasaray maçı öncesi Ajax&#039;ı sıkıntı bastı! İşte muhtemel 11&#039;ler
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Ajax’ı evinde yenerse son 24 için dev bir adım atmış olacak. Frankfurt hezimetinin ardından Liverpool ve Bodo/Glimt zaferleriyle Avrupa’yı sallayan sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde son sırada olan Ajax’ı da devirip yoluna devam etmek istiyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında bu akşam Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Amsterdam’daki Johan Cruyff Arena’da yapılacak maç 23.00’te başlayacak. Müsabakayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak. Devler Ligi’ne deplasmandaki 5-1’lik Frankfurt hezimetiyle başlayan Galatasaray, sonrasında İngiliz devi Liverpool’u 1-0; Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i de evinde 3-1 yenerek Avrupa’da ses getirmeyi başardı. 

 

ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Ajax ise Şampiyonlar Ligi’nin ilk üç maçında puan alamadı. Hollanda temsilcisi, ilk hafta maçında İtalya ekibi İnter’e sahasında 2-0 mağlup oldu. Ajax, sonrasında misafir olduğu Fransız takımı Marsilya’ya 4-0, İngiliz Chelsea’ye de 5-1 yenildi. Ligde 6 puanı bulunan Cimbom, Devler Ligi’nde 36 takım arasında son sırada bulunan Ajax’ı da devirirse, son 24’e kalma yolunda önemli bir adım atmış olacak. Sarı kırmızılı takımda sakatlığı süren İlkay Gündoğan ile kasığında fıtık tespit edilen Yunus Akgün bu maçta yer alamayacak. 

AJAX’IN GOLLERİ ONDAN

Ajax’ta en golcü oyuncu olarak bir dönem Beşiktaş formasını da giyen Wout Weghorst öne çıkıyor. Hollandalı santrfor, bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 6 gol kaydederken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 2 karşılaşmada 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

ALTI MAÇTIR YENİLİYOR

Ajax, Avrupa’daki son altı maçında mağlup oldu. Geçen sezon Avrupa Ligi son 16 eleme turu rövanşında Union SG’ye 2-1 yenildikten sonra, bir üst turda Frankfurt’a 2-1 ve 4-1’lik skorlarla mağlup olan Ajax, bu sezon da Devler Ligi’nde İnter’e 2-0, Marsilya’ya 4-0, Chelsea’ye de 5-1 mağlup oldu. 

AJAX'I SIKINTI BASTI

Ajax’ta Chelsea’ye kaybedilen 5-1’lik maçta direkt kırmızı kart gören Kenneth Taylor, cezası sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Steven Berghuis, Kasper Dolberg ve Branco van den Boomen’in durumu ise maç saatinde belli olacak.

MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Ajax:

Pasveer
Rosa
Itakura
Baas
Wijndal
Regeer
Klaassen
Gloukh
Moro
Godts
Weghorst

Galatasaray:

Uğurcan
Singo (Sallai)
Davinson
Abdülkerim
Jakobs
Lemina
Torreira
Sara
Barış
Sane
Osimhen

