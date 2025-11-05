Savaş bitti, kazılar canlandı! Suriye’de antik çağ aydınlatılıyor
Suriye’de iç savaşın sona ermesinden sonra arkeolojik çalışmalar hızlandı.
Lazkiye şehrinde Antik Çağ’da önemli bir ticaret merkezi olan “Ugarit yerleşkesinde”, asırlardır toprak altında kalan medeniyetin izleri gün yüzüne çıkarılıyor. Kazılar, 14 yıl aradan sonra İtalya’daki Pavia Üniversitesi ekibinin çalışmaları yeniden başlatmasıyla canlandı.
İtalya’dan gelen heyete, Pavia Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lorenzo d’Alfonso başkanlık ediyor. Ekip, Tel Semhane Höyüğü’nde bir ay sürecek kazı çalışmaları yürütecek. Lazkiye Eski Eserler Dairesi Başkanı Muhammed el-Hasan, İtalya-Suriye ortak arkeoloji heyetinin çalışmalarıyla ortaya çıkarılacak tarihî tabakaların, Ugarit Krallığı’na dair yeni veriler sunacağını aktardı.
