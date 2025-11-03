Haftanın kitapları | İbrahim Efendi’yle zamanda seyahat

MURAT ÖZTEKİN -Haftanın kitaplarında bu hafta üç kitap öne çıkıyor.

İBRAHİM EFENDİ'YLE ZAMANDA SEYAHAT

Yazar İbrahim Zahid Altay’ın “Yakaza Düşleri” adlı eseri, Sahi Kitap etiketiyle raflarda… Hikâye türündeki kitapta yazar, kendi adından mülhem savaş malulü bir İbrahim Efendi karakteri meydana getiriyor. Bu karakter, Evliya Çelebi’ye benzese de bir zaman makinesine sahipmiş gibi okuyucusunu tarihin dönüm noktaları arasında seyahate çıkarıyor. Bazen gerçek bazen hayalî olan bu yolculukta; Gılgamış’tan Buda’ya Zeus’tan Tarık bin Ziyad’a kadar tarihin tanınmış isimleriyle olan “yaşamışlıklarına” bizi ortak ediyor. Göndermelerle dolu, mizahi ve biraz da aykırı bir üslupla okuyucusunu oradan oraya taşıyan İbrahim Efendi, Türk tarihinin çetin meselelerine de temas etmeden duramıyor. Mesela Yıldırım Bayezid ile Emir Timur arasındaki mücadeleyi kendi şahitliğiyle okura sunuyor. Sıra dışı bir eser…

"CANIM SIKILIYOR!" DİYEN ÇOCUKLAR İÇİN

Günümüzün çocukları her şeye sahip ama hiçbir şey onlara yetmiyor. Odanın ortasında, yüzlerce oyuncağın içinde oturup, “Canım sıkılıyor” diyen çocukların sayısı her geçen gün artıyor. Çocuğuna her şeyi veren ama yine de huzursuz bir evlatla karşılaşan ebeveynlere rehber mahiyette bir eser ise raflarda… Klinik Psikolog Hilal Çorbacıoğlu “Mahrumiyet Eğitimi” adlı kitabında mahrum bırakmadan çocuklara sabrı, şükrü, kanaati ve sadeleşmeyi öğretmenin yollarını anlatıyor. Modern dünyadaki ebeveynlere yol gösteren eser, tüketim çağının ortasında kalan çocuklara “her şeye sahip olmanın” değil, “var olanla yetinebilmenin” mutluluğu sağlayacağını ortaya koyuyor. Kitap, Aile Yayınları etiketiyle okura sunuluyor.

SHAKESPEARE'DEN 20 BİN KELİME

Bazen varlığı tartışılsa da Shakespeare, dünya edebiyatının en meşhur kalemlerinden biri! Onun 400 sene evvel yazdığı oyunlar, günümüzde bile okunup seyredilmekte. Ancak Modern İngilizce ile süslü bir üslubu olan Shakespeare’in lisanı arasında farklar bulunuyor. Onun kullandığı tabir, deyiş ve argoyu öğrenmek ise Shakespeare’e ayrı bir kapı aralıyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle okura sunulan “Shakespeare Sözlüğü”nde ise yazarın bütün oyunları ve şiirleri taranarak, bunlarda yer alan 20 bine yakın kelimenin Türkçe karşılıklarına örneklerle veriliyor. Prof. Özdemir Nutku’nun hazırladığı lügat, özellikle Shakespeare ve tiyatro meraklılarına hitap ediyor.