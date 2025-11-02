Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Kültür - Sanat > İznik'te tarihi keşif: Mezar taşındaki 2 bin yıllık beddua ortaya çıktı!

İznik'te tarihi keşif: Mezar taşındaki 2 bin yıllık beddua ortaya çıktı!

- Güncelleme:
Bursa İznik'te 11 yıl önce göl kıyısının açığında bulunan ve bugün İznik Bazilikası'nda sergilenen Aurelia Theodote Diogenes'in mezar steli (mezar taşı), ziyaretçilerin ilgisini çekti. Milattan sonra 3. yüzyılda ölen anne ve kızının mezarını işaret eden stelin üzerinde, "Mezarı kirleten, yargı gününde yaradana hesap verecek." şeklinde 2 bin yıllık bir bedduanın yer alması dikkat çekti.

Bursa İznik'te 11 yıl önce göl kıyısının 20 metre açığında, 1,5-2 metre derinlikte bulunan bazilikayı Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, Birinci Konsil'in 1700. yılında, 28-30 Kasım tarihleri arasında ziyaret etmesi bekleniyor. Önceki gün ziyarete açılan İznik Bazilikası adeta ziyaretçi yağmuruna tutulurken bazilikadan çıkarılan eserler ise ilk kez sergilenmeye başlandı.

İznik'te tarihi keşif: Mezar taşındaki 2 bin yıllık beddua ortaya çıktı! - 1. Resim

MEZAR TAŞINDA 2 BİN YILLIK BEDDUA

Sergilenen eserlerden birisi ise Aurelia Theodote Diogenes'in mezar steli oldu. Milattan sonra 3. yüzyılda öldürülen bir anne ve kızının mezarını işaret eden stel üzerinde, "Bilgelikleriyle tanınan ailesiyle birlikte İznik'te yaşayan Aurelia Theodote Diogenes, hayatını satın alan tatlı kızım Aurelia Polychronia ile birlikte hayatını yaradana adadı. Eğer kimse bu mezarı kirletirse, yargı gününde yaradana hesap verecekler. Elveda, yoldan geçenler." diye bedduada bulunulması dikkatlerden kaçmadı.

İznik'te tarihi keşif: Mezar taşındaki 2 bin yıllık beddua ortaya çıktı! - 2. Resim

Kazı başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin'in büyük emek verdiği bazilikada kazı çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. İznik'te keşfedilen bazilikanın halka açılmasının ardından bazilikaya ziyaretçi sayısı günden günde fazlalaşıyor. Bazı ziyaretçiler ise İzmir'den ve Van'dan bazilikayı görmek için geldiklerini ifade etti.

İznik'te tarihi keşif: Mezar taşındaki 2 bin yıllık beddua ortaya çıktı! - 3. Resim

Konu ile ilgili konuşan ve Van'dan geldiğini ifade eden Mustafa Yıldırım, "Şimdi burada geçmişin ayak izlerini takip ediyoruz, biz de haberlerden gördük. Papa da buraya gelecekmiş. 1700. yıl önce konsil gerçekleşmiş burada. İznik Gölü ile tarihi, gerçekten eşsizmiş." ifadelerini kullandı.

