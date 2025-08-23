Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Papa'nın ayak sesleri... Vatikan'dan gelen bir grup İznik Gölü'nde ayin yaptı

Papa'nın ayak sesleri... Vatikan'dan gelen bir grup İznik Gölü'nde ayin yaptı

Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14. Leo'nun Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl Türkiye'ye geleceğini söylemesi İznik'te turizm hareketliliğini arttırdı. Vatikan'dan geldiği öğrenilen bir grubun İznik Gölü'ndeki batık bazilikada ayin yapması dikkat çekti.

Papa’nın önümüzdeki aylarda İznik’e yapacağı ziyaret öncesi ilçede inanç turizmi hareketliliği yaşanıyor.

Vatikan’dan geldiği öğrenilen grup İznik Gölü sahilindeki batık bazilika’da ayin gerçekleştirdi. Ayinin Papa için yapılan özel platformda yapılması dikkatlerden kaçmadı.

Hristiyan dünyası açısından kutsal kabul edilen bu tarihi yapıyı ziyaret eden yabancı turistler, bazilika çevresinde ayinlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Tarihi batık bazilika Papa ziyaretinde yapılacak ayin için özel olarak hazırlanmıştı. 

Bölge halkı Papa’nın gelişinin bölgeye olan ilgiyi daha da artıracağını, İznik’in inanç turizminde dünya çapında daha görünür hale geleceğini belirtiyor.

