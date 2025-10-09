Galatasaray'ın eski yıldızından Kerem Aktürkoğlu'na eleştiri: Seni besleyen eli vurma

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'nin Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları nedeniyle eleştiride bulundu.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NU ELEŞTİRDİ

Bafetimbi Gomis, SporON Youtube kanalında katıldığı programda Kerem Aktürkoğlu'nun, "Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldim" sözlerini eleştirdi.

"SENİ BESLEYEN ELİ VURMA"

Fransız yıldız, "Kerem Aktürkoğlu'nun söylediklerinde katılmadığım bazı noktalar var. Fransızcada bir söz vardır, 'Seni besleyen eli vurma' diye. Sizi alt liglerden alan büyük kulüpler sayesinde vitrine çıkıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"TERİM VE BURUK GELİŞİMİNE KATKI SAĞLADI"

Fatih Terim ve Okan Buruk'un Kerem'in gelişiminde büyük pay sahibi olduklarını söyleyen Gomis, "Fatih Terim ve Okan Buruk onun gelişimlerine katkı sağladı. Bu geçiş daha iyi yapılabilirdi açıklama olarak." dedi.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Galatasaray'la ilgili tüm sosyal medya paylaşımlarını kaldırmıştı.

O SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra konuşan Aktürkoğlu, "Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldim. Bundan sonra camiamız için, Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi vereceğim." sözleriyle sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.