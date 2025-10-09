Juventus'ta Kenan Yıldız krizi: Babasının talebi görüşmeleri tıkadı

Serie A devi Juventus’un en önemli oyuncularından biri olan 20 yaşındaki Kenan Yıldız, İtalyan ekibiyle yeni mukavele görüşmelerini sürdürüyor.

HENÜZ ANLAŞMA ÇIKMADI

Daha önce kontratını 2029’a kadar uzatan Kenan Yıldız'ın maaşının artırılması için yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadı.

JUVE ÜÇ KATINA ÇIKARMAK İSTİYOR

Tuttosport’ta yer alan habere göre; milli futbolcu, Juventus’ta yıllık 1.5 milyon avro kazanıyor ve Torino ekibi bu rakamı 3 katına çıkarmak istiyor. Kenan Yıldız’ın menajerliğini yapan babasının ise 5 milyon avro talep ettiği ve bu talebin görüşmeleri tıkadığı aktarıldı.

EN ÇOK KAZANANLAR ARASINDA GİRECEK

Juventus’un teklifinin 4.5 milyon avro ve bonuslar olduğu, elde edilecek başarılarla bu tutarın 6 milyon avro seviyelerine çıkabileceği kaydedildi. Kenan Yıldız'ın yeni maaşıyla İtalyan ekibinde en çok kazanan isimlerden biri olması bekleniyor.

JORGE MENDES DETAYI

Haberde, Kenan Yıldız'ı temsil etmek isteyen pek çok menajerin bulunduğu, bunlar arasında Cristiano Ronaldo ve Lamine Yamal gibi isimlerin menajeri olan Jorge Mendes'in de yer aldığı belirtildi.

DEV TEKLİF KABUL GÖRMEDİ

Juventus, Premier Lig devi Chelsea'nin Kenan Yıldız için yaptığı 70 milyon euroluk teklifi geri çevirmişti.-