Real Madridli yıldızın evinde korkutan yangın

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ın Madrid'deki evinde elektrik kaynaklı bir yangın çıktı.

Marca'nın haberine göre; Vinicius Junior'ın Madrid'in Alcobendas bölgesindeki La Moraleja adlı lüks yerleşim alanında bulunan evinde perşembe sabah saatlerinde elektrik kaynaklı bir yangın çıktı.

YANGIN SAUNADAN BAŞLADI

Yangın, evin bodrum katındaki saunanın asma tavan kısmında başladı ve kısa sürede yayılarak sauna bölümünü tamamen küle çevirdi.

OLAYDA YARALANAN YOK

Brezilyalı futbolcunun yangın esnasında evde olmadığı, olayda herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenme yaşanmadığı kaydedildi. İlk belirlemelere göre yangının nedeninin elektrik kaynaklı olabileceği aktarıldı.