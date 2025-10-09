Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: 3 futbolcu antrenmana katılmadı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Süper Lig’in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başlayan Galatasaray'da 3 futbolcu sakatlıkları nedeniyle çalışmada yer almadı.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi. Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idmanın çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
3 İSİM ANTRENMANDA YER ALMADI
Wilfried Singo'nun günü tedaviyle geçirdiği, hafif sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs'un ise tedavilerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Emrah Taşçı