Adana'da operasyon! Otobüste 247 saka kuşuyla yakalandı, milyonluk ceza yedi

Adana'da operasyon! Otobüste 247 saka kuşuyla yakalandı, milyonluk ceza yedi

Kaynak: Anadolu Ajansı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'da bir otobüse düzenlenen operasyonla ele geçirilen 247 saka kuşu doğaya salındı. Saka kuşlarını otobüste yasa dışı şekilde taşıyan şahsa, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 93 bin 676 lira idari para ve 1 milyon 778 bin 400 lira tazminat cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, 247 saka kuşunun kurtarıldığını bildirdi.

DKMP Genel Müdürlüğünün NSosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İzmir'den Adana'ya yolcu otobüsüyle yasa dışı şekilde taşınan 247 saka kuşuyla ilgili ihbar üzerine ekiplerin harekete geçtiği kaydedildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Adana Otobüs Terminali'nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile kolluk kuvvetlerinin ortak operasyonuyla, kuşları teslim almaya gelen şüphelinin suçüstü yakalandığı belirtilen paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"4 kafes içinde bulunan saka kuşları için şahsa, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 93 bin 676 lira idari para cezası, 1 milyon 778 bin 400 lira tazminat cezası uygulandı. Bitkin haldeki kuşlar, veteriner kontrollerinin ardından yeniden doğaya salındı."

