Adana'da operasyon! Otobüste 247 saka kuşuyla yakalandı, milyonluk ceza yedi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, 247 saka kuşunun kurtarıldığını bildirdi.

DKMP Genel Müdürlüğünün NSosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İzmir'den Adana'ya yolcu otobüsüyle yasa dışı şekilde taşınan 247 saka kuşuyla ilgili ihbar üzerine ekiplerin harekete geçtiği kaydedildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Adana Otobüs Terminali'nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile kolluk kuvvetlerinin ortak operasyonuyla, kuşları teslim almaya gelen şüphelinin suçüstü yakalandığı belirtilen paylaşımda, şu ifadeler yer aldı: