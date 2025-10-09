Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Gişelerdeki bariyere çarpan araç hurdaya döndü: 2 ölü

Gişelerdeki bariyere çarpan araç hurdaya döndü: 2 ölü

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mersin'de otoyol gişelerinde bir otomobil bariyere çarptı. Hurdaya dönen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Mehmet Rayhan (73) idaresindeki 01 SS 276 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana batı gişesindeki beton bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gişelerdeki bariyere çarpan araç hurdaya döndü: 2 ölü - 1. Resim

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü ve yanındaki Hürü Rayhan'ın (72) hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet ve Hürü Rayhan'ın cenazeleri, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Gişelerdeki bariyere çarpan araç hurdaya döndü: 2 ölü - 2. Resim

Jandarma ekiplerinin gişeler çevresinde önlem aldığı otoyolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

