Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? 9. hafta karşılaşmaları belli oldu

Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? 9. hafta karşılaşmaları belli oldu

- Güncelleme:
2025-26 sezonunda milli ara 5 Ekim 2025 Pazar günü oynanan maçların ardından başladı. Süper Lig 9. hafta maçlarının başlangıç tarihi ise belli oldu. Futbolseverler, liglerin ne zaman yeniden başlayacağını ve maç takvimini merak ediyor.

A Milli Takım’ın 11 ve 14 Ekim’deki Dünya Kupası eleme maçları nedeniyle liglerde verilen milli ara, 17 Ekim tarihinde sona erecek. Süper Lig'in yanı sıra LaLiga, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1 gibi liglerde maçların başlayacağı tarih araştırılıyor. 

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli ara, 5 Ekim Pazar günü oynanan 8. hafta maçlarının ardından başladı. Bu ara süresince kulüpler, milli takım maçlarından dolayı lig maçlarına ara verdi. TFF planlamasına göre milli aranın bitiş tarihi 17 Ekim 2025 Cuma olarak belirlendi. Böylece ligler, ertesi gün yani 18 Ekim 2025 Cumartesi günü 9. hafta maçlarıyla devam edecek.

Süper Lig’in 2025-26 sezonu 8-11 Ağustos 2025 tarihlerinde başladı ve sezonun 17 Mayıs 2026’da sona ereceği açıklandı.

Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? 9. hafta karşılaşmaları belli oldu - 1. Resim

SÜPER LİG 9. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ

18 Ekim Cumartesi

Konyaspor - Kocaelispor | 14:30

Beşiktaş - Gençlerbirliği | 17:00

Çaykur Rizespor - Trabzonspor | 17:00

Başakşehir - Galatasaray | 20:00

19 Ekim Pazar

Kayserispor - Samsunspor | 14:30

Alanyaspor - Göztepe | 17:00

Gaziantep - Antalyaspor | 17:00

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | 20:00

Eyüpspor - Kasımpaşa | 20:00

MİLLİ ARA NE ZAMAN SONA ERECEK?

Milli ara 17 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek şekilde planlandı. 

