Solo Leveling 3. sezon ne zaman çıkacak? Dönemin en çok dikkat çeken animelerinden biri oldu

Chungong tarafından yazılan Güney Kore yapımlı Solo Leveling 2. sezonu 30 Mart 2025 Pazar günü yayınladı. Son zamanların en popüler anime serilerinden biri olan Solo Leveling 3.sezon tarihi merakla beklenmeye başlandı.

Sola Leveling'in 2.sezonuyla izleyicilerinden tam not almayı başardı. Seriyi büyük bir ilgiyle takip edenler, Solo Leveling 3. sezon ne zaman çıkacak? sorusunun cevabını araştırıyor.

Sola Leveling dizisinin yapımcısı Sota Furuhashi, ikincisi sezonuyla izleyicisini bir kez daha etkilemeyi başardı. Şimdi ise gözler Solo Leveling dizisinin 3.sezon tarihine çevrildi.

SOLO LEVELİNG 3. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Solo Leveling dizisinin 3.sezonun ne zaman çıkacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

2024 yılında başlayan dizi kısa sürede en çok izlenen anime dizilerinden biri haline geldi. Sove Leveling'in yapımcısı Sota Furuhashi tarafından 3.sezon ile ilgili açıklama geldi.

Sota Furuhashi Sove Leveling'in 3. sezon tarihi konusuna ilişkin verdiği açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“I think more than anyone, I am anxiously awaiting a Season 3! But in truth, between Season 1 and Season 2, 220,000 frames of animation were created. So, if it were up to me, I’d say let’s wait until the next Olympics (2028) to see what’s going to happen with a Season 3. But I think that’s more up to Kaneko and A-1 Pictures.”

Yani,"Sanırım herkesten daha çok ben 3. Sezonu sabırsızlıkla bekliyorum! Ama gerçekte, 1. Sezon ile 2. Sezon arasında 220.000 kare animasyon vardı. Yani, bana kalsa, 3. Sezonda ne olacağını görmek için bir sonraki Olimpiyatlara (2028) kadar bekleyelim derdim. Ama bence bu daha çok Kaneko ve A-1 Pictures'a bağlı." denildi.

Sota Furuhashi tarafından yapılan paylaşıma bakıldığında Solo Leveling dizisinin 3.sezonu için beklemenin uzun sürebileceğini belirterek 2028 tarihine işaret etti. Ancak şu an için net bir bilgi bulunmamaktadır.