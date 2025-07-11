Kuyumcular cumartesi günü açık mı? 2025 Kuyumcuların çalışma saatleri merak ediliyor

Altın alım-satım işlemi gerçekleştirmek isteyenler Cumartesi günleri kuyumcuların açık olup olmadığını araştırmaya başladı.Hafta içi piyasalar hareketlenirken hafta sonu kapalıdır. Bu sebeple 2025 yıl için kuyumcuların çalışma saatleri araştırılıyor.

Kuyumcularda işi olan vatandaşlar tarafından Kuyumcular cumartesi günü açık mı? sorusu arama motorlarında sorgulatılıyor.

Hafta içi müsait olmayan vatandaşlar cumartesi günü kuyumcuların çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

KUYUMCULAR CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Kuyumcular genellikle cumartesi günleri açıktır. Türkiye genelinde kuyumcular hafta içi 09:00-19:00 saatleri arasında hizmet verir.

Kuyumcular cumartesi günleri de açık olmaktadır. Kuyumcuların cumartesi günü çalışma saatleri işletmeye ve bölgeye göre farkılık gösterir. Bazı kuyumcuların çalışma saatleri kısalırken bazıları ise normal mesai saatlerinde hizmet verebilir

2025 KUYUMCULARIN ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ KAÇTIR?

Kuyumcuların çalışma saatleri genellikle sabah 09:00-19:00 arasıdır. Ancak lokasyona göre bu saatler azalıp ya da kısalabilir.

KUYUMCULAR PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Kuyumcular Pazar günü kapalıdır. Ancak büyük şehirlerde ve AVM içindeki bazı kuyumcular pazar günü de açık olabilir.

KUYUMCULAR RESMİ TATİLDE AÇIK MI?

Kuyumcular; Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramda kapalıdır.

1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz Arife günlerinde kuyumcular açıktır.