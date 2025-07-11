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14 Temmuz tatil mi, yarım gün mü? 2025 Resmi Tatil takvimi açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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14 Temmuz tatil mi, yarım gün mü? 2025 Resmi Tatil takvimi açıklandı
Resmi Tatil, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü, Kamu Kurumları, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

14 Temmuza kısa bir süre kala resmi tatil olup olmadığı konusu araştırılmaya başlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak adlandırılan günün üzerinden tam 9 yıl geçmiştir. Kamu ve özel sektör çalışanları 14 Temmuz'da mesai durumu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

Başta çalışanlar olmak üzere birçok kişi 14 Temmuz 2025 Pazartesi gününün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor.

15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle, bir gün öncesi olan 14 Temmuz'un da tatil ilan edilip edilmediği arama motorlarında sorgulatılıyor. Peki, 14 Temmuz resmi tatil mi? İşte tüm ayrıntılar...

14 Temmuz tatil mi, yarım gün mü? 2025 Resmi Tatil takvimi açıklandı - 1. Resim

14 TEMMUZ TATİL Mİ? 

14 Temmuz Pazartesi resmi tatil değildir. Bu kapsamda kamu kurumları açık olacağı için memurlarda çalışacaktır.

15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişimine karşı Türk milletinin demokrasi için verdiği mücadele ve hayatını kaybeden şehitleri anmak adına düzenlenmektedir.

14 Temmuz tatil mi, yarım gün mü? 2025 Resmi Tatil takvimi açıklandı - 2. Resim

14 TEMMUZ YARIM GÜN MÜ?

14 Temmuz Pazartesi günü resmi tatil olmadığı için yarım gün değildir. Bu tarihte kamu kurum ve kuruluşları tam gün hizmet vermeye devam edecektir.

14 temmuz yarım gün değildir. Kamu ve özel sektör çalışanlar 14 Temmuz Pazartesi gün tam gün çalışacaktır.

14 Temmuz tatil mi, yarım gün mü? 2025 Resmi Tatil takvimi açıklandı - 3. Resim

 

14 TEMMUZ MEMURA TATİL Mİ?

14 Temmuz Pazartesi resmi tatil değildir ve kamu kurumları açık olacağından memurlarda çalışacaktır. 14 Temmuz çalışanlar için resmi tatil anlamı taşımamaktadır.

14 Temmuz tatil mi, yarım gün mü? 2025 Resmi Tatil takvimi açıklandı - 4. Resim

14 TEMMUZ'DA KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

14 Temmuz 2025 tarihinde kamu kurumları açıktır.  Resmi tatil kapsamında olmadığı için okullar, belediyeler, nüfus müdürlükleri, noterler, PTT ve benzeri kamu hizmetleri normal saatlerde hizmet vermeye devam edecektir. 

2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

RAMAZAN BAYRAMI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

KURBAN BAYRAMI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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