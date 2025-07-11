15 Temmuz'da bankalar açık mı? Resmi tatil salı gününe denk geliyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak resmi tatil kapsamında sayılıyor. 2025 yılında salı gününe denk gelen 15 Temmuz bankalar açık olup olmadığı ve bankaların çalışma saatleri gündeme geliyor.

15 Temmuz 2025 Salı günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında resmi tatil olarak kabul ediliyor. Kamu, kurum ve kuruluşlarının tatil olurken 15 Temmuz bankalar açık mı, kapalı mı çalışma saatleri merak ediliyor.

15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz'da tüm bankalar kapalı olacak. EFT ve havale işlemleri mobil bankacılık üzerinden yapılabilecek. Bankalar sadece 15 Temmuz Salı günü tatil olacak. Bunun dışında çarşamba gününden itibaren bankalar mesai saatlerine göre çalışmaya devam edecek.

15 TEMMUZ'DA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz 2025 Salı günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında resmi tatil olarak kabul ediliyor. Buna göre, kamu kurumları, belediyeler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, sosyal güvenlik merkezleri gibi devlet daireleri ile birçok özel sektör kuruluşu çalışmayacak. Borsa İstanbul'da faaliyetlerine son verirken 15 Temmuz Salı günü bankalar da çalışmayacak.