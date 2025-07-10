15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, anma günü olarak resmi tatil takviminde yer alıyor. 2025 yılında Salı gününe denk gelen 15 Temmuz öncesi 14 Temmuz Pazartesi tatil olup olmadığı merak ediliyor. 14 Temmuz yarım veya tam gün mesai mi merak ediliyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, anma günü olarak resmi tatil takviminde yer alıyor. 15 Temmuz'dan önce 14 Temmuz'un tatil olup olmadığı araştırılıyor. 14 Temmuz Pazartesi yarım gün mü, tam gün mü gündemde yer aldı.

14 TEMMUZ YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ?

14 Temmuz Pazartesi günü yarım gün veya tam gün tatil olması gündemde değil. Daha önceki yıllarda da 15 Temmuz'un önceki günü resmi tatil kapsamına alınmadı. 14 Temmuz da kamu kurumları ve özel sektör iş yerleri mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

14 TEMMUZ TATİL Mİ?

15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ancak 14 Temmuz'un tatil olması söz konusu değil. Çalışanlar 14 Temmuz Pazartesi günü normal mesai saatlerine devam edecek.

2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (28 Ekim günü öğleden sonra itibarıyla resmi tatil başlayacak)