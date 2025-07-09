Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi? Başkentray, Marmaray, İZBAN için karar Resmi Gazete’de yayımlandı!

15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi? Başkentray, Marmaray, İZBAN için karar Resmi Gazete’de yayımlandı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi? Başkentray, Marmaray, İZBAN için karar Resmi Gazete’de yayımlandı!
Toplu Taşıma, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Resmi Gazete, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Vatandaşlar 15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi sorusunu sorarken karar belli oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel olarak, Türkiye'nin üç büyük şehrinde toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan karar 9 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi, Başkentray, Marmaray, İZBAN bedava mı olacak soruları gündemde. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, 15 Temmuz 2025 Salı günü Ankara, İstanbul ve İzmir'deki bazı toplu taşıma hatları vatandaşlara ücretsiz olacak.

15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi? Başkentray, Marmaray, İZBAN için karar Resmi Gazete’de yayımlandı! - 1. Resim

15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bazı şehir içi raylı sistem hatları ücretsiz olarak hizmet verecek. Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre 15 Temmuz 2025 Salı günü, belirli toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz olacak.

Ücretsiz toplu taşıma kararı Ankara, İstanbul ve İzmir'deki kent içi raylı ulaşım hatlarını kapsıyor.

15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi? Başkentray, Marmaray, İZBAN için karar Resmi Gazete’de yayımlandı! - 2. Resim

15 TEMMUZ'DA BAŞKENTRAY, MARMARAY, İZBAN BEDAVA MI?

Temmuz 2025 tarihinde Başkentray, Marmaray ve İZBAN hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.

Ayrıca İstanbul’daki Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı da ücretsiz hizmet verecek. Belirtilen hatları kullanan vatandaşlar herhangi bir ücret ödemeyecek.

15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi? Başkentray, Marmaray, İZBAN için karar Resmi Gazete’de yayımlandı! - 3. Resim

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz günü ülkemizde her yıl "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak anılır ve resmi tatil kabul edilir. Kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör kuruluşu 15 Temmuz'da kapalı olacak. Gün boyunca çeşitli anma programları ve etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Her şey fındık toplarken oldu! Hayatının kabusunu yaşadıBursa'da korkunç kaza! Kafası tırın altında sıkıştı, kurtarıldı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Grok nedir, neden kapandı? BTK'dan yapay zeka Grok’a erişim engeli kararı getirildi! - HaberlerGrok nedir, neden kapandı? BTK'dan yapay zeka Grok’a erişim engeli kararı getirildi!Viktor Gyökeres kanser mi, ne kanseri oldu? Transfer iddialarıyla beraber gündeme geldi - HaberlerViktor Gyökeres kanser mi, ne kanseri oldu? Transfer iddialarıyla beraber gündeme geldiAz önce deprem nerede oldu son dakika? 9 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara, İzmir AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi - HaberlerAz önce deprem nerede oldu son dakika? 9 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara, İzmir AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesiAdana Büyükşehir Belediye Başkanı'na yolsuzluk operasyonu: Zeydan Karalar neden tutuklandı, suçu ne? - HaberlerAdana Büyükşehir Belediye Başkanı'na yolsuzluk operasyonu: Zeydan Karalar neden tutuklandı, suçu ne?Real Madrid- PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Kulüpler Dünya Kupası'nda nefesler tutuldu - HaberlerReal Madrid- PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Kulüpler Dünya Kupası'nda nefesler tutulduEn ucuz ve en pahalı sigara kaç TL oldu? Yeni sigara fiyatları açıklandı - HaberlerEn ucuz ve en pahalı sigara kaç TL oldu? Yeni sigara fiyatları açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...