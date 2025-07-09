15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi? Başkentray, Marmaray, İZBAN için karar Resmi Gazete’de yayımlandı!

Vatandaşlar 15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi sorusunu sorarken karar belli oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel olarak, Türkiye'nin üç büyük şehrinde toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan karar 9 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi, Başkentray, Marmaray, İZBAN bedava mı olacak soruları gündemde. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, 15 Temmuz 2025 Salı günü Ankara, İstanbul ve İzmir'deki bazı toplu taşıma hatları vatandaşlara ücretsiz olacak.

15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bazı şehir içi raylı sistem hatları ücretsiz olarak hizmet verecek. Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre 15 Temmuz 2025 Salı günü, belirli toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz olacak.

Ücretsiz toplu taşıma kararı Ankara, İstanbul ve İzmir'deki kent içi raylı ulaşım hatlarını kapsıyor.

15 TEMMUZ'DA BAŞKENTRAY, MARMARAY, İZBAN BEDAVA MI?

Temmuz 2025 tarihinde Başkentray, Marmaray ve İZBAN hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.

Ayrıca İstanbul’daki Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı da ücretsiz hizmet verecek. Belirtilen hatları kullanan vatandaşlar herhangi bir ücret ödemeyecek.

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15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz günü ülkemizde her yıl "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak anılır ve resmi tatil kabul edilir. Kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör kuruluşu 15 Temmuz'da kapalı olacak. Gün boyunca çeşitli anma programları ve etkinlikler düzenlenecek.