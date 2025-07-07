Bursa'da toplu taşımaya zam: Burulaş tam bilet ve öğrenci bileti ne kadar oldu?

Bursa'da toplu taşımaya zam kararı alındı. Burulaş tarafından alınan zam kararı ile beraber tam bilet ile öğrenci bilet fiyatlarında artış oldu. Peki, Bursa'da otobüs ve BursaRay bilet fiyatları ne kadar olacak?

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Burulaş tarafından yapılan zamlı tarife, 7 Temmuz itibariyle geçerli olacak. Tarifeye göre, BursaRay, otobüs, tramvay ve özel halk otobüsü hatlarında ücretler yeniden belirlendi. İşte, Bursa'da yeni toplu taşıma zammında son bilgiler...

BURSA'DA TAM BİLET NE KADAR OLDU?

Yapılan yeni zam ile birlikte 26 lira olan tam bilet fiyatı 35 lira olurken, 6,5 lira olan öğrenci bilet fiyatı ise 8,5 liraya çıktı.

BURSARAY VE OTOBÜS ÜCRET TARFİESİ

"Tam bilet ücretleri (tek biniş) BursaRay (1 durak) 8,5 lira, BursaRay (6-11 durak) 26,5 lira, BursaRay normal hat 35 lira, besleme hatları 31 lira, kısa hat otobüsler 33 lira, uzun hat otobüsler 44 lira, tramvay (T1, T2, T3) 27,5 lira, özel ring hatları 26,5 lira."

Öğrenci biletleri ise aşağıdaki gibi düzenlendi;

"Öğrenci bilet ücretleri (tek biniş) BursaRay (merkez hat) 8,75 lira, besleme hatları 7,75lira, kısa hat otobüs 8,25lira, uzun hat otobüs 11 lira, tramvay (T1, T2, T3) 6,90 lira, özel ring 6,5 lira."

İlçeler arası ulaşımda da yapılan zam ve diğer detaylara https://www.burulas.com.tr/fiyat-tarifeleri/ adresinden ulaşılabilir.