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Bursa'da 14 yaşındaki kız çocuğu dehşet saçtı! Ailesini bıçaklayıp...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa&#039;da 14 yaşındaki kız çocuğu dehşet saçtı! Ailesini bıçaklayıp...
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da yabacı uyruklu olduğu öğrenilen 14 yaşındaki bir kız çocuğu ortalığı kana buladı. Öfkeli kız annesi ve iki kız kardeşini bıçakladı, araya girmeye çalışan bir kişi de yaralandı. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi, Bıçaklananlar hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Kent Meydanı çevresinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu 14 yaşındaki F.E. ile annesi S.D. ve kız kardeşleri D.D. ile S.D. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

ANNE VE KIZ KARDEŞLERİNİ BIÇAKLADI

Öfkeli kız yanında taşıdığı bıçakla anne ve iki kızını yaraladı. Kavgaya müdahale etmeye çalışan başka bir kişi de bıçak darbelerinin hedefi oldu.

Bursa'da 14 yaşındaki kız çocuğu dehşet saçtı! Ailesini bıçaklayıp... - 1. Resim

Olayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

YARALILARIN DURUMU BELLİ OLDU

Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Dört yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da 14 yaşındaki kız çocuğu dehşet saçtı! Ailesini bıçaklayıp... - 2. Resim

Saldırgan F.E. olay yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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