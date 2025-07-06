Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Aile içi vahşet! Annesini bıçaklayan kardeşini öldürdü

Aile içi vahşet! Annesini bıçaklayan kardeşini öldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Aile içi vahşet! Annesini bıçaklayan kardeşini öldürdü
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Batman'da eşiyle tartışan Boran G., araya giren annesini bıçakladı. Olayı gören ağabey A.G., kardeşini silahla vurarak öldürdü.

Aile içi vahşet  Batman'ın Seyitler Mahallesi'nde yaşandı. 24 yaşındaki Boran G., eşi ile dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. 

Boran G, kavgayı ayırmak için araya giren annesi S.G'yi bıçakla yaraladı.

Aile içi vahşet! Annesini bıçaklayan kardeşini öldürdü - 1. Resim

KARDEŞİNİ SİLAHLA VURDU

Bunun üzerine ağabey A.G. (25) kardeşi Boran G'ye silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aile içi vahşet! Annesini bıçaklayan kardeşini öldürdü - 2. Resim

ANNENİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık ekiplerince İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Boran G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anne S.G'nin ise tedavisi sürüyor.

Aile içi vahşet! Annesini bıçaklayan kardeşini öldürdü - 3. Resim

Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Mersin'de katliam gibi kaza! Otomobil tırın altına girdi, 5 ölü varAnne babalar dikkat! Çocuğunuz şeker hastası olabilir, bu belirtiler varsa hemen doktora koşun...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mersin'de katliam gibi kaza! Otomobil tırın altına girdi, 5 ölü var - 3. SayfaKorkunç kaza! Araç tırın altına girdi, 5 ölü var200'ü aşkın çatı, tek senaryo: 'İntiharkolik Hasan' bu kez Burdur'da sahnede... Geçimini intihardan sağlıyor! - 3. Sayfa'İntiharkolik Hasan' bu kez Burdur'da sahnede!Husumetlisi yerine başka birini vurdu! Özür dilemeyi ihmal etmedi - 3. SayfaHusumetlisi yerine başka birini vurdu!İki araç kaza yaptı, olan bisikletli çocuğa oldu! Talihsiz çocuk aracın altına böyle kaldı - 3. Sayfaİki araç kaza yaptı, olan bisikletli çocuğa oldu!Yaşlı adam her şeyden habersiz otururken öldürüldü - 3. SayfaYaşlı adam her şeyden habersiz otururken öldürüldü!Başakşehir'de 23 araçlık facia! Tonlarca ağırlıktaki vinç yokuş aşağı önüne geleni biçti - 3. SayfaTonlarca ağırlıkta, önüne geleni biçti!
Sonraki Haber Yükleniyor...