Aile içi vahşet! Annesini bıçaklayan kardeşini öldürdü

Batman'da eşiyle tartışan Boran G., araya giren annesini bıçakladı. Olayı gören ağabey A.G., kardeşini silahla vurarak öldürdü.

Aile içi vahşet Batman'ın Seyitler Mahallesi'nde yaşandı. 24 yaşındaki Boran G., eşi ile dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Boran G, kavgayı ayırmak için araya giren annesi S.G'yi bıçakla yaraladı.

KARDEŞİNİ SİLAHLA VURDU

Bunun üzerine ağabey A.G. (25) kardeşi Boran G'ye silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNENİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık ekiplerince İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Boran G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anne S.G'nin ise tedavisi sürüyor.

Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.