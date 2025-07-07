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Haberler > Ekonomi > Toplu taşımada sürpriz karar! Bir kentimizde abonman kart iptal edildi

Toplu taşımada sürpriz karar! Bir kentimizde abonman kart iptal edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Toplu taşımada sürpriz karar! Bir kentimizde abonman kart iptal edildi
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da toplu taşımaya zam geldi. Yeni tarife bu sabahtan itibaren hayat geçerken, kent genelinde abonman kart sistemi de kaldırıldı. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, artan maliyetler sebebiyle toplu taşıma ücretlerine zam yapıldığını açıkladı. Tam bilet ücreti 35 liraya yükselirken, öğrenci bileti ise 8,75 olarak açıklandı. BURULAŞ artan maliyetler dolayısıyla zam yapmaya mecbur kaldıklarını ve abonman kart uygulamasının kaldırıldığını duyurarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, siz kıymetli Bursalıların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve hak ettiğiniz kaliteli ulaşım hizmetini sürdürülebilir kılmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Toplu taşımada sürpriz karar! Bir kentimizde abonman kart iptal edildi - 1. Resim

"CİDDİ MALİYET YÜKSELİŞLERİYLE KARŞILAŞTIK"

Geride bıraktığımız 6 ay içerisinde, özellikle personel giderlerinden akaryakıt fiyatlarına, bakım ve yedek parça maliyetlerinden döviz kuruna bağlı artışlara kadar birçok alanda ciddi maliyet yükselişleriyle karşı karşıya kaldık. Personel giderlerimizde yüzde 55, akaryakıt fiyatlarında yüzde 27 oranında artış yaşandı. Türkiye genelindeki enflasyonist baskılar ve döviz kurundaki dalgalanmalar, bizi ulaşım ücretlerinde güncelleme yapmaya mecbur bıraktı.

"MEVCUT ABONMAN KARTLARI SÜRELERİ DOLANA KADAR KULLANILACAK"

Ulaşımda dijital BursaKart sistemine geçiş süreci çerçevesince mevcut abonman kart sistemi kaldırıldı. Ancak mevcut abonman kartları, süreleri dolana kadar kullanılabilecek. Bu kararlar alınırken sadece rakamlar değil, sizlerin günlük hayattaki ekonomik yükü de göz önünde bulundurulmuştur. Hizmeti kesintisiz sürdürebilmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Toplu taşımada sürpriz karar! Bir kentimizde abonman kart iptal edildi - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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