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Haberler > Ekonomi > Emekliye 27 bin lira! Maaşlara zam geldi, promosyon tutarları güncelledi

Emekliye 27 bin lira! Maaşlara zam geldi, promosyon tutarları güncelledi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Emekli maaşlarına gelen zammın ardından bankalardan da promosyon hamlesi geldi. En düşük emekli maaşı 16 bin 681 liraya yükseltilirken, banka promosyonları da 27 bin liraya kadar çıktı. İşte emekli maaşını taşıyanlara bankaların verdiği promosyon tutarları... 

3 Temmuz tarihinde açıklanan enflasyon rakamlarıyla emekli zammı da netleşti. Milyonlar yüzde 16,67 zam alırken, en düşük maaş da 16 bin 681 liraya çıktı. Bu gelişme sonrası bankalardan da promosyon hamlesi geldi.

EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI GÜNCELLENDİ

En düşük emekli aylığının artmasının ardından Mart 2024'te Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve 19 banka arasında imzalanan protokoldeki emekli promosyon ücretlerinde de otomatik olarak değişikliğe gidildi. Zammın ardından maaşını taşıyan emekliye ödenen promosyon tutarı 25 bin liraya kadar çıktı. 

Emekliye 27 bin lira! Maaşlara zam geldi, promosyon tutarları güncelledi - 1. Resim

EN DÜŞÜK TUTAR KAMU BANKALARINDA 

Buna göre promosyon tutarı en düşük olan bankalar Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası. 3 kamu bankası da 12 bin lira ödeme yapıyor. 

Emekliye 27 bin lira! Maaşlara zam geldi, promosyon tutarları güncelledi - 2. Resim

27 BİN TL PROMOSYON VEREN BANKALAR 

Garanti Bankası ise 15 bin lira promosyon ödemesi yaparken, TEB ve İş Bankası 21 bin lira, ING 25 bin lira, Yapı Kredi ise 27 bin lira ödeme yapıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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