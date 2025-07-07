KOBİ’lere 2,5 milyon can suyu! TOBB nefes kredisine başvurular başlıyor

TOBB Nefes Kredisi’nden bir firma azami 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Krediler 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. TOBB Nefes Kredisi başvuruları; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden yapılabilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) krediye erişmekte zorlanan KOBİ’lere can suyu olacak. TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar tarafından hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi ile bir firma 2,5 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Kredi Garanti Fonu kendi öz kaynak desteğiyle bu kredilere %80 oranında kefalet sağlayacak. Krediler 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. KOBİ’ler 8 Temmuz’dan itibaren kredi için başvuru yapabilecek.

KOBİ’lerin yaşadığı en büyük sıkıntının finansmana erişim olduğunu belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “KOBİ kredilerinin reel olarak artmaması firmaların işletme sermayelerini azaltıyor. Nakit ve mal akışının yavaşlamasına, ekonominin daralmasına neden oluyor. Arzın bu şekilde kısılması da enflasyona olumsuz yansıyor ve yüksek enflasyonla mücadeleyi güçleştiriyor. Buradaki sıkıntıları hafifletmek ve ülkemiz ekonomisinin can damarı KOBİ’lere destek olmak üzere TOBB, Kredi Garanti Fonu ve Bankalar güç birliği yaptık. Kobilere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla yeni bir TOBB Nefes Kredisi’ni gelecek hafta içinde başlatıyoruz. TOBB’a bağlı Oda-Borsa üyesi tüm şirketlerimiz başvurabilir. Kredi Garanti Fonunun ve katılan tüm bankaların yöneticilerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ise KGF olarak şu ana kadar yaklaşık 1,5 trilyon liralık krediye kefalet verdiklerini açıkladı. 558 bin firmaya kefil olduklarını vurgulayan Özegen “KGF dünyada benzeri olmayan önemli bir kuruluş. TOBB başta olmak üzere, KOSGEB ve 29 paydaş bankanın ortak olduğu bir yapıdan oluşuyor. Ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek vermek için yeni uygulamaya alacağımız TOBB Nefes Kredisi’nde KGF olarak öz kaynak desteğimizle kredilere kefil olacağız. Kefalet oranımız yüzde 80 olacak’’ diye konuştu.