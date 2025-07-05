Yüzde 1,99 faizle 500 bin TL kredi! Otomobil devinden yaz kampanyası

Fransız lüksünü ikonik temsilcilerinden DS 7 ve DS 4 modelleri temmuz ayına özel finansman seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. DS 4 Pallas BlueHDi 130 versiyonu, 250 bin TL’ye 12 ay, DS 7 modellerinde ise 500 bin TL’ye varan 12 ay taksitli yüzde 1,99 vadeli kredi teklifleri yer alıyor. İşte detaylar...

DS Automobiles, premium sınıfta otomobile sahip olmak isteyenlere özel, cazip satın alma teklifleri sunuyor. Markanın temmuz ayı teklifleri kapsamında; özel tasarımı ile ilk bakışta otomobil severleri kendisine hayran bırakan, DS 7’nin Etoile BlueHDi 130 versiyonunda 500 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı sunulurken, şarj edilebilir hibrit güç ünitesiyle performans ve verimliliği bir arada sunan DS 7 Etoile Plug-in Hybrid AWD 300 ve DS 7 Performance Plug-in Hybrid AWD 360 versiyonlarında 450 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi olanağı bulunuyor.

Öte yanan zarif ve sportif tasarımıyla farkını belli eden DS 4 Pallas BlueHDi 130 modeli ise 250 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği olanaklarıyla müşterilere sunuluyor.

MODEL ÖZELLİKLERİ

DS 7, karakteristik tasarımının yanı sıra ön ve arka detaylarındaki güçlü ve modern çizgileri ile dikkat çekiyor. DS 7’nin ön tasarımında yer alan DS PIXEL LED VISION 3.0 farlar, DS LIGHT VEIL gündüz farlarını da kapsayarak kusursuz bir birleşimle lüks moda ruhunu yansıtıyor. DS 7’de ayrıca tamamı otomatik şanzıman ile kombine edilen üç farklı güç seçeneği de sunuluyor.

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SUV COUPE VE KOMPAKT HATCHBACK BİR ARADA

Dünya çapında premium segmentteki pazar payını artırmaya devam eden DS Automobiles, DS 4 ile gelişimine hız katıyor. Gizli kapı kolları, yan tasarımdaki heykelsi yüzeyler ile uyum sağlıyor. Gövde tasarımı ile aerodinamik tasarımlı ve 19 inç jantlara sahip büyük tekerleklerin oranı ilk dikkat çeken ayrıntılar arasında yer alıyor. DS 4 dışarıdan verdiği premium otomobil hissini, iç mekâna geçildiğinde daha da yukarıya çeken özel bir tasarımla karşımıza çıkıyor.