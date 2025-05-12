KOBİ’ler Ankara’da buluşacak! 20. Ulusal ve 1. Uluslararası KOBİ Zirvesi 14 Mayıs’ta

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA - Türkiye’de KOBİ’lerin ekonominin belkemiği konumunda olduğunu söyleyen Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Başkanı Nezih Kuleyin, KOBİ’ler büyürse Türkiye’nin de büyüyeceğine dikkat çekti. Türkiye’de KOBİ’lerin çoğunun dijital dünyanın imkânlarını keşfetmeye başladığını ifade eden Kuleyin, şöyle konuştu:

Ancak daha küçük ölçekli veya kırsalda faaliyet gösteren KOBİ’ler yeterli internet altyapısına, teknolojiye veya uzman insan kaynağına sahip olmayabiliyor. Politika yapıcılara düşen ise bu konuda altyapıyı ve erişimi sağlamak. İnternet altyapısının ülkenin her köşesinde güçlendirilmesi, bulut teknolojilerine erişimi kolaylaştıracak düzenlemeler, KOBİ’lere uygun yazılım paketleri sunulması gibi adımlar atılmalı.

Ayrıca büyük şirketlerin KOBİ’lere mentorluk yapmasını, kendi dijital ekosistemlerine küçükleri de katmalarını teşvik edebiliriz. Ekosistemin küçük aktörleri ne kadar dahil olursa, genel ekonomi o kadar güçlenir. Dijital eşitsizliği kapatmak, ülkenin rekabet gücünü artırmak demek. Bu nedenle kamudan özel sektöre tüm paydaşlar KOBİ’lerin dijital dönüşümüne öncelik vermeli. Dijitalleşmeyen, yeşil dönüşüme uyum sağlamayan KOBİ ayakta kalamaz.