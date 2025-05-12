Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > KOBİ’ler Ankara’da buluşacak! 20. Ulusal ve 1. Uluslararası KOBİ Zirvesi 14 Mayıs’ta

KOBİ’ler Ankara’da buluşacak! 20. Ulusal ve 1. Uluslararası KOBİ Zirvesi 14 Mayıs’ta

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
KOBİ’ler Ankara’da buluşacak! 20. Ulusal ve 1. Uluslararası KOBİ Zirvesi 14 Mayıs’ta
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de işletmelerin yüzde 99,8’ini oluşturan KOBİ’lerin güçlenebilmesini, dijital ve yeşil dönüşüme ayak uydurabilmesini sağlayacak öneriler geliştirmek maksadıyla 14 Mayıs’ta Ankara’da 20. Ulusal ve 1. Uluslararası KOBİ Zirvesi düzenlenecek.

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA - Türkiye’de KOBİ’lerin ekonominin belkemiği konumunda olduğunu söyleyen Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Başkanı Nezih Kuleyin, KOBİ’ler büyürse Türkiye’nin de büyüyeceğine dikkat çekti. Türkiye’de KOBİ’lerin çoğunun dijital dünyanın imkânlarını keşfetmeye başladığını ifade eden Kuleyin, şöyle konuştu:

Ancak daha küçük ölçekli veya kırsalda faaliyet gösteren KOBİ’ler yeterli internet altyapısına, teknolojiye veya uzman insan kaynağına sahip olmayabiliyor. Politika yapıcılara düşen ise bu konuda altyapıyı ve erişimi sağlamak. İnternet altyapısının ülkenin her köşesinde güçlendirilmesi, bulut teknolojilerine erişimi kolaylaştıracak düzenlemeler, KOBİ’lere uygun yazılım paketleri sunulması gibi adımlar atılmalı.

Ayrıca büyük şirketlerin KOBİ’lere mentorluk yapmasını, kendi dijital ekosistemlerine küçükleri de katmalarını teşvik edebiliriz. Ekosistemin küçük aktörleri ne kadar dahil olursa, genel ekonomi o kadar güçlenir. Dijital eşitsizliği kapatmak, ülkenin rekabet gücünü artırmak demek. Bu nedenle kamudan özel sektöre tüm paydaşlar KOBİ’lerin dijital dönüşümüne öncelik vermeli. Dijitalleşmeyen, yeşil dönüşüme uyum sağlamayan KOBİ ayakta kalamaz. 

KOBİ’ler Ankara’da buluşacak! 20. Ulusal ve 1. Uluslararası KOBİ Zirvesi 14 Mayıs’ta - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tokat'ta sele kapılan çok sayıda küçükbaş hayvan telef olduTürkiye’ye yatırım için sıraya girdiler! Çinli Yongjin, Yalova’da 257 milyon dolarlık çelik tesisi kuracak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye’ye yatırım için sıraya girdiler! Çinli Yongjin, Yalova’da 257 milyon dolarlık çelik tesisi kuracak - EkonomiTürkiye’ye yatırım için sıraya girdilerFatih Erbakan'dan emekli, memur ve işçiye yüzde 300'lük zam sözü - EkonomiErbakan'dan emekli, memur ve işçiye yüzde 300'lük zam sözüAraç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Petrol bu fiyata kadar düşecek - EkonomiAraç sahipleri dikkat! Petrol bu fiyata kadar düşecekEKK'den 'fırsat' açıklaması: Türkiye oldukça avantajlı bir konumda - EkonomiEKK'den 'fırsat' açıklaması: Türkiye avantajlı bir konumdaMemura ve emekliye yüzde 100 zam sözü! "Milletin yüzünü güldüreceğiz" - EkonomiMemura ve emekliye yüzde 100 zam sözüAltın fiyatları ile ilgili şaşırtan senaryo: Uçacak mı düşecek mi? - EkonomiAltın fiyatları ile ilgili şaşırtan senaryo!
Sonraki Haber Yükleniyor...