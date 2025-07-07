Faizsiz kredide limit 85 bin TL'ye çıktı! İşte banka banka güncel tutarlar

Müşteri kazanmak isteyen bankaların faizsiz kredi yarışı devam ediyor. İhtiyaç kredisi faizlerinin yüksek olması nedeniyle vatandaşların ilgi odağı olan faizsiz kredide limit 85 bin TL'ye kadar çıktı. Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte banka banka güncel tutarlar....

TÜRKİYE GAZETESİ/Mesut Şahin- Nakit ihtiyacı olanlar bankaların yolunu tutarken, ihtiyaç kredisi faizinin yüksek olması ise vatandaşları büyük bir faiz yükünün altına sokuyor. 12 ay vadeli 100 bin lira çekmek isteyen vatandaşlar, bankalara göre 130-150 bin lira arasında bir geri ödeme yapıyor. Kredinin aylık taksiti ise 11-13 bin lira arasında değişiyor. Birçok vatandaş yüksek faiz nedeniyle kredi çekmek yerine eşinden dostundan borç almayı tercih ediyor. Ancak bankalar da müşteri kazanmak bir yandan da faizsiz kredi yarışını sürdürüyor.

85 BİN LİRA FAİZSİZ KREDİ

Vatandaşların fırsat olarak gördüğü faizsiz kredi avantajı banka banka değişkenlik gösteriyor. Son olarak faizsiz kredide üst sınır 85 bin liraya kadar çıktı. Alt sınır ise 50 bin lira.

BANKALARIN FAİZSİZ KREDİLERİ

Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte banka banka son durum...

Denizbank: 50 bin TL (25 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL nakit avans)

İş Bankası: 55 bin TL (25 bin TL nakit avans, 30 bin TL ek hesap)

En para: 60 bin TL ( tamamı faizsiz kredi)

QNB: 75 bin TL (50 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL nakit avans)

Garanti BBVA: 75 bin TL (50 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL nakit avans)

TEB: 75 bin TL (50 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL nakit avans)

Akbank: 85 bin TL (60 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL nakit avans)