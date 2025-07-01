15 Temmuz'da kapalı ve açık olan yerler belli oldu! 15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz bu yıl Salı gününe denk gelmektedir. Bu tarihin resmi tatil olup olmadığı birçok kişi tarafından araştılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yurt genelinde çeşitli etkinlikler ve anma programları düzenlenmektedir. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? İşte tüm ayrıntılar...

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, her sene anılmaktadır. Ayrıca bu özel günün resmi tatil olup olmadığı ve hangi kurumların açık, hangilerinin kapalı olduğu sorusu da arama motorlarında sorgulatılıyor.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜN?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, resmi tatildir. Bu tarihte birçok iş yeri, kamu kurum ve kuruluşları kapalıdır.

2025 yılında, 15 Temmuz Salı günü resmi tatil olduğu için birçok kamu kuruluşları ve bazı özel sektörlerdeki yerler izinli olacaktır.

15 TEMMUZ'DA KAPALI VE AÇIK OLAN YERLER BELLİ OLDU

15 Temmuz Salı günü eczaneler, noterler, aile hekimlikleri, bankalar, kuyumcular, dövizciler, kargo firmaları, okullar, üniversiteler ve Borsa İstanbul kapalıdır. Kamudaki tüm kurumlar resmi tatil nedeniyle çalışmalara ara veriliyor.

Eczaneler ve noterler resmi tatillerde nöbetçi sistemi ile çalışır. Ancak 15 Temmuz'da sağlık ocakları ve poliklinikler kapalıdır. Hastanelerin acil bölümleri hizmet vermektedir.