Türkiye-Çekya Voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma için nefesler tutuldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Temmuz 2025 19:14 - Güncelleme: 11 Temmuz 2025 19:15 - Güncelleme:

Voleybol, Türkiye, Çekya, TRT 1, Haber

2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çekya ile maça çıkmaya hazırlanıyor. Son olarak Hollanda'yı 3-0 yenen Filenin Sultanları 22 puanla beşinci sıraya yerleşti. Voleybolseverler Türkiye-Çekya Voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Filenin Sultanlar, 2025 FIVB Milletler Ligi 3. hafta maçları kapsamında ikinci maçına Çekya karşısında çıkmaya hazırlanıyor. Şu ana kadar yalnızca 1 mağlubiyet alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3. hafta maçlarına 3-0'lık Hollanda'yı yenerek başladı. Peki Çekya-Türkiye 2025 FIVB Milletler Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? TÜRKİYE-ÇEKYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Türkiye ve Çekya arasında oynanacak voleybol maçı Apeldoorn şehrinde gerçekleşecektir. Karşılaşma, bugün saat 21.30' da başlayacak. Türkiye Çekya mücadelesi TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. FİLENİN SULTANLARI MAÇ KADROSU BELLİ OLDU Pasörler:



Elif Şahin, Dilay Özdemir



Pasör Çaprazı:



Melissa Vargas



Smaçörler:



Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek



Orta Oyuncular:



Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal



Liberolar:



Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın 2025 FIVB MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU 1- İtalya 28 (10 maç 10 galibiyet) 2- Brezilya 28 (11 maç 10 galibiyet 1 mağlubiyet) 3- Japonya 24 (10 maç 8 galibiyet 2 mağlubiyet) 4- Polonya 24 (10 maç 8 galibiyet 2 mağlubiyet) 5- Türkiye (9 maç 8 galibiyet 1 mağlubiyet) 6- Almanya 19 (10 maç 6 galibiyet 4 mağlubiyet) 7- Çin 17 8- ABD 14 9- Fransa 14 (11 maç 4 galibiyet 7 mağlubiyet) 10- Hollanda 13 11- Çek Cumhuriyeti 10 12- Dominik Cumhuriyeti 10 13- Bulgaristan 9 14- Belçika 8 15- Kanada 7 16- Sırbistan 8 17- Tayland 5 18- Güney Kore 4 İlgili Haber Fenerbahçe'nin yıldızından kötü haber! Maçı tekerlekli sandalyeden izledi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin