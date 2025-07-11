Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye-Çekya Voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma için nefesler tutuldu

Türkiye-Çekya Voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma için nefesler tutuldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye-Çekya Voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma için nefesler tutuldu
Voleybol, Türkiye, Çekya, TRT 1, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çekya ile maça çıkmaya hazırlanıyor. Son olarak Hollanda'yı 3-0 yenen Filenin Sultanları 22 puanla beşinci sıraya yerleşti. Voleybolseverler Türkiye-Çekya Voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Filenin Sultanlar, 2025 FIVB Milletler Ligi 3. hafta maçları kapsamında ikinci maçına Çekya karşısında çıkmaya hazırlanıyor.

Şu ana kadar yalnızca 1 mağlubiyet alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3. hafta maçlarına 3-0'lık Hollanda'yı yenerek başladı. Peki Çekya-Türkiye 2025 FIVB Milletler Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 

Türkiye-Çekya Voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma için nefesler tutuldu - 1. Resim

TÜRKİYE-ÇEKYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye ve Çekya arasında oynanacak voleybol maçı Apeldoorn şehrinde gerçekleşecektir. Karşılaşma, bugün saat 21.30' da başlayacak.

Türkiye Çekya mücadelesi TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye-Çekya Voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma için nefesler tutuldu - 2. Resim

FİLENİN SULTANLARI MAÇ KADROSU BELLİ OLDU

Pasörler:

Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazı:

Melissa Vargas

Smaçörler:

Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular:

Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal

Liberolar:

Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

 Türkiye-Çekya Voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma için nefesler tutuldu - 3. Resim

2025 FIVB MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

1- İtalya 28 (10 maç 10 galibiyet)

2- Brezilya 28 (11 maç 10 galibiyet 1 mağlubiyet)

3- Japonya 24 (10 maç 8 galibiyet 2 mağlubiyet)

4- Polonya 24 (10 maç 8 galibiyet 2 mağlubiyet)

5- Türkiye (9 maç 8 galibiyet 1 mağlubiyet)

6- Almanya 19 (10 maç 6 galibiyet 4 mağlubiyet)

7- Çin 17

8- ABD 14

9- Fransa 14 (11 maç 4 galibiyet 7 mağlubiyet)

10- Hollanda 13

11- Çek Cumhuriyeti 10

12- Dominik Cumhuriyeti 10

13- Bulgaristan 9

14- Belçika 8

15- Kanada 7

16- Sırbistan 8

17- Tayland 5

18- Güney Kore 4

Kaynak: Türkiye Gazetesi

14 Temmuz tatil mi, yarım gün mü? 2025 Resmi Tatil takvimi açıklandıAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten PKK'nın fesih sürecine ilişkin açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
14 Temmuz tatil mi, yarım gün mü? 2025 Resmi Tatil takvimi açıklandı - Haberler14 Temmuz tatil mi, yarım gün mü? 2025 Resmi Tatil takvimi açıklandıPassolig kalktı mı, uygulama devam ediyor mu? Stadyum girişlerinde yeni dönem başladı - HaberlerPassolig kalktı mı, uygulama devam ediyor mu? Stadyum girişlerinde yeni dönem başladıChobani yoğurt Türkiye'de satılıyor mu? Fenerbahçe sponsorluk duyurusuyla gündem oldu - HaberlerChobani yoğurt Türkiye'de satılıyor mu? Fenerbahçe sponsorluk duyurusuyla gündem oldu15 Temmuz'da bankalar açık mı? Resmi tatil salı gününe denk geliyor - Haberler15 Temmuz'da bankalar açık mı? Resmi tatil salı gününe denk geliyorLGS tercihleri genel yüzdelik dilime göre mi yapılacak? Tercih süreci 14 Temmuz'da başlıyor - HaberlerLGS tercihleri genel yüzdelik dilime göre mi yapılacak? Tercih süreci 14 Temmuz'da başlıyorALES görevli ücretleri ne zaman yatacak? ÖSYM sınav görevlisi ücretleri ödeme tarihleri - HaberlerALES görevli ücretleri ne zaman yatacak? ÖSYM sınav görevlisi ücretleri ödeme tarihleri
Sonraki Haber Yükleniyor...