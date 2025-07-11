Türkiye-Çekya Voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma için nefesler tutuldu
2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çekya ile maça çıkmaya hazırlanıyor. Son olarak Hollanda'yı 3-0 yenen Filenin Sultanları 22 puanla beşinci sıraya yerleşti. Voleybolseverler Türkiye-Çekya Voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Filenin Sultanlar, 2025 FIVB Milletler Ligi 3. hafta maçları kapsamında ikinci maçına Çekya karşısında çıkmaya hazırlanıyor.
Şu ana kadar yalnızca 1 mağlubiyet alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3. hafta maçlarına 3-0'lık Hollanda'yı yenerek başladı. Peki Çekya-Türkiye 2025 FIVB Milletler Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
TÜRKİYE-ÇEKYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye ve Çekya arasında oynanacak voleybol maçı Apeldoorn şehrinde gerçekleşecektir. Karşılaşma, bugün saat 21.30' da başlayacak.
Türkiye Çekya mücadelesi TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ KADROSU BELLİ OLDU
Pasörler:
Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazı:
Melissa Vargas
Smaçörler:
Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular:
Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal
Liberolar:
Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın