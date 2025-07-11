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Fenerbahçe'nin yıldızından kötü haber! Maçı tekerlekli sandalyeden izledi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;nin yıldızından kötü haber! Maçı tekerlekli sandalyeden izledi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilyalı yıldızı Ana Cristina, milli takım formasıyla çıktığı Fransa maçında sakatlandı. Karşılaşmayı tekerlekli sandalye ile kenardan takip eden voleybolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3'üncü haftasında Fransa ve Brezilya karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 2'nci setinde blok için yükseldikten sonra yere inen Brezilya'nın 21 yaşındaki smaçörü Ana Cristina, sakatlık geçirdi.

OYUNA DAHİL OLAMADI

Yaşadığı problem nedeniyle oyundan çıkan ve kucağa alınarak benche taşınan voleybolcu, bir daha oyuna dahil olamadı. Ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Ana Cristina mücadeleyi kenardan tekerlekli sandalye ile takip ederken, Brezilya ise Fransa karşısında sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin yıldızından kötü haber! Maçı tekerlekli sandalyeden izledi - 1. Resim

MENİSKÜSÜNDE YIRTIK VAR

Brezilya Voleybol Federasyonu, Ana Cristina'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yayınladı. Ana Cristina'nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Smaçör Ana Cristina, Japonya'nın Chiba kentinde oynanan Brezilya-Fransa maçının ikinci setinde sol dizinden sakatlandı. Maçın ardından yapılan MR incelemesinde, iç menisküste bir yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı ve artık Milletler Ligi'nin Japonya etabında yer almayacak."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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