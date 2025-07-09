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Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde finali garantiledi! A Milli Kadın Voleybol Takımı Hollanda'yı 3-0 mağlup etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Filenin Sultanları Milletler Ligi&#039;nde finali garantiledi! A Milli Kadın Voleybol Takımı Hollanda&#039;yı 3-0 mağlup etti
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi (VNL) 3. haftasında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. Filenin sultanları, Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'nın Apeldoorn şehrinin ev sahipliği yaptığı 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. haftasının ilk maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.

FİNALİ GARANTİLEDİK

Milliler, bu sonuçla 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi.

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde finali garantiledi! A Milli Kadın Voleybol Takımı Hollanda'yı 3-0 mağlup etti - 1. Resim

İKİNCİ MAÇ ÇEKYA İLE

Ay-yıldızlılar, üçüncü haftadaki ikinci maçında 11 Temmuz Cuma günü saat 21.30'da Çekya ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

MAÇIN KÜNYESİ

Salon: Omnisport
Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Pawel Burkiewicz (Polonya)
Hollanda: Daalderop, Ten Brinke, Dambrink, Vos, Stuut, Van Aalen, Reesink (L) (H.Jasper, Lyklema, Van De Vosse, Kok, Jansen)
Türkiye: Zehra, Vargas, Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Ebrar, Gizem (L) (Derya, Ebrar, Meliha)
Setler: 19-25, 16-25, 21-25,
Süre: 69 dakika

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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