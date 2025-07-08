Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın maçına geri sayım

Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Temmuz 2025 11:04 - Güncelleme: 8 Temmuz 2025 11:04 - Güncelleme:

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Hollanda'yla karşılaşacak. Milli takımımız, ligde ilk 8 maç sonunda 7 galibiyet ve 1 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor. Hollanda ise 3 galibiyet ve 5 yenilgiyle ligde 11. sırada yer alıyor. İşte, Hollanda-Türkiye voleybol maçının tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisi...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın ilk maçında ev sahibi Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Sporseverler de bu heyecan dolu maçların bilgilerine odaklandı. FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? Hollanda-Türkiye voleybol maçı, 9 Temmuz Çarşamba günü yapılacak. Apeldoorn şehrinde oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30 da başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı olarak aktarılacak. İlgili Haber Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maç takvimi MİLLİ TAKIM'IN HOLLANDA ÜSTÜNLÜĞÜ Hollanda'ya karşı oynadığı son 5 maçı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibine son olarak 2018'de yenişmişti. İlgili Haber Filenin Sultanları maçları ne zaman? FIVB Milletler Ligi 3.haftasında heyecan dorukta! VNL 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI İlk 8 takımın finallere kalacağı 18 takımlı VNL'de Türkiye, 3. hafta maçlarında Hollanda'nın yanı sıra 11 Temmuz'da Çekya, 12 Temmuz'da İtalya ve 13 Temmuz'da Sırbistan'la karşı karşıya gelecek. İlgili Haber Filenin Efeleri Bulgaristan'ı set vermeden geçti!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan