Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın maçına geri sayım

Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın maçına geri sayım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları&#039;nın maçına geri sayım
Hollanda, Türkiye, Voleybol, Milletler Ligi, Maç Saati, TRT Spor, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Hollanda'yla karşılaşacak. Milli takımımız, ligde ilk 8 maç sonunda 7 galibiyet ve 1 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor. Hollanda ise 3 galibiyet ve 5 yenilgiyle ligde 11. sırada yer alıyor. İşte, Hollanda-Türkiye voleybol maçının tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisi...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın ilk maçında  ev sahibi Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Sporseverler de bu heyecan dolu maçların bilgilerine odaklandı.

Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın maçına geri sayım - 1. Resim

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hollanda-Türkiye voleybol maçı, 9 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.

Apeldoorn şehrinde oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30 da başlayacak.

Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı olarak aktarılacak.

Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın maçına geri sayım - 2. Resim

MİLLİ TAKIM'IN HOLLANDA ÜSTÜNLÜĞÜ

Hollanda'ya karşı oynadığı son 5 maçı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibine son olarak 2018'de yenişmişti.

Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın maçına geri sayım - 3. Resim

VNL 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI 

İlk 8 takımın finallere kalacağı 18 takımlı VNL'de Türkiye, 3. hafta maçlarında Hollanda'nın yanı sıra 11 Temmuz'da Çekya, 12 Temmuz'da İtalya ve 13 Temmuz'da Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kız kardeşinin 14 yerinden bıçaklayarak öldüren ağabeyden kan donduran sözler: Başardım!Göçmenler ölüm çukuruna terk edildi, hükümetten açıklama geldi: Kontrol eden ABD'dir!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zeytinburnu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 8-9-10 Temmuz BEDAŞ kesinti sorgulama - HaberlerZeytinburnu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 8-9-10 Temmuz BEDAŞ kesinti sorgulamaKPSS A Grubu başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM tarih verdi - HaberlerKPSS A Grubu başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM tarih verdiWimbledon Tenis Turnuvası takvimi: Taylor Fritz-Karen Haçanov ve Cameron Norrie-Carlos Alcaraz maçı saat kaçta? - HaberlerWimbledon Tenis Turnuvası takvimi: Taylor Fritz-Karen Haçanov ve Cameron Norrie-Carlos Alcaraz maçı saat kaçta?Metan gazı zehirlenmesi nasıl olur, mağarada metan gazı neden olur, yanıcı mıdır? - HaberlerMetan gazı zehirlenmesi nasıl olur, mağarada metan gazı neden olur, yanıcı mıdır?Stranger Things 5. sezon ne zaman? Yeni sezon için geri sayım başladı! - HaberlerStranger Things 5. sezon ne zaman? Yeni sezon için geri sayım başladı!Antalya'nın yeni belediye başkanı kim olacak, seçim ne zaman? Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis dağılımı - HaberlerAntalya'nın yeni belediye başkanı kim olacak, seçim ne zaman? Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis dağılımı
Sonraki Haber Yükleniyor...