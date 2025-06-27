Filenin Sultanları maçları ne zaman? FIVB Milletler Ligi 3.haftasında heyecan dorukta!

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol turnuvanın üçüncü haftasında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Üst üste elde ettikleri galibiyetlerle dikkat çeken milli takım, 9 Temmuz Çarşamba günü Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Peki Filenin sultanları maçları ne zaman?

Milletler Ligi’nde şimdiye kadar sergilediği üstün performansla dikkat çeken Filenin Sultanları, 3. haftada da puan sıralamasındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Hollanda ile başlayacak kritik mücadelelerin takvimi belli oldu.

FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI NE ZAMAN?

2025 Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçına 9 Temmuz Çarşamba günü Hollanda karşısında çıkacak. Bu önemli karşılaşmanın ardından milliler, 11 Temmuz Cuma günü Çekya, 12 Temmuz Cumartesi günü İtalya ve son olarak 13 Temmuz Pazar günü Sırbistan ile kozlarını paylaşacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 3. hafta maç programı Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklandı. Maçlar hem saatleriyle hem de zorluk dereceleriyle dikkat çekiyor. İşte Filenin Sultanları’nın resmi maç takvimi:

9 Temmuz Çarşamba: 21.30 – Hollanda - Türkiye

11 Temmuz Cuma: 21.30 – Çekya - Türkiye

12 Temmuz Cumartesi: 20.00 – Türkiye - İtalya

13 Temmuz Pazar: 21.00 – Sırbistan - Türkiye

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU

Filenin Sultanları, turnuvanın ilk iki haftasında oynadığı maçlarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Şu anda puan tablosunda üst sıralarda yer alan milliler, 3. haftadaki maçlardan alacakları sonuçlarla bu konumlarını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

FIVB PUAN SIRALAMASI

İtalya 22

Polonya 21

Brezilya 20

Türkiye 19

Japonya 18

Çin 15

Almanya 14

ABD 11

Çek Cumhuriyeti 10