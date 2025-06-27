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Filenin Sultanları maçları ne zaman? FIVB Milletler Ligi 3.haftasında heyecan dorukta!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Filenin Sultanları maçları ne zaman? FIVB Milletler Ligi 3.haftasında heyecan dorukta!
A Milli Kadın Voleybol, Filenin Sultanları, Hollanda, Çekya, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol turnuvanın üçüncü haftasında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Üst üste elde ettikleri galibiyetlerle dikkat çeken milli takım, 9 Temmuz Çarşamba günü Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Peki Filenin sultanları maçları ne zaman?

Milletler Ligi’nde şimdiye kadar sergilediği üstün performansla dikkat çeken Filenin Sultanları, 3. haftada da puan sıralamasındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Hollanda ile başlayacak kritik mücadelelerin takvimi belli oldu. 

FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI NE ZAMAN?

2025 Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçına 9 Temmuz Çarşamba günü Hollanda karşısında çıkacak. Bu önemli karşılaşmanın ardından milliler, 11 Temmuz Cuma günü Çekya, 12 Temmuz Cumartesi günü İtalya ve son olarak 13 Temmuz Pazar günü Sırbistan ile kozlarını paylaşacak.

Filenin Sultanları maçları ne zaman? FIVB Milletler Ligi 3.haftasında heyecan dorukta! - 1. Resim

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 3. hafta maç programı Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklandı. Maçlar hem saatleriyle hem de zorluk dereceleriyle dikkat çekiyor. İşte Filenin Sultanları’nın resmi maç takvimi:

9 Temmuz Çarşamba: 21.30 – Hollanda - Türkiye
11 Temmuz Cuma: 21.30 – Çekya - Türkiye
12 Temmuz Cumartesi: 20.00 – Türkiye - İtalya
13 Temmuz Pazar: 21.00 – Sırbistan - Türkiye

Filenin Sultanları maçları ne zaman? FIVB Milletler Ligi 3.haftasında heyecan dorukta! - 2. Resim

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU

Filenin Sultanları, turnuvanın ilk iki haftasında oynadığı maçlarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Şu anda puan tablosunda üst sıralarda yer alan milliler, 3. haftadaki maçlardan alacakları sonuçlarla bu konumlarını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. 

Filenin Sultanları maçları ne zaman? FIVB Milletler Ligi 3.haftasında heyecan dorukta! - 3. Resim

FIVB PUAN SIRALAMASI 

İtalya 22
Polonya 21
Brezilya 20
Türkiye 19
Japonya 18
Çin 15
Almanya 14
ABD 11
Çek Cumhuriyeti 10

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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