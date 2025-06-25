Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maç takvimi
A Milli Erkek Voleybol Takımımız 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi VNL heyecanına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda merak edilirken TVF tarafından Filenin Efeleri VNL maç takvimi de açıklandı.
Filenin Efeleri Millet Ligi VNL ikinci haftasında Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde mücadele ediyor. Turnuvanın ilk maçı Türkiye-Slovenya karşılaşmasının ardından gözler Ukrayna maçına çevrildi. Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TÜRKİYE-UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Erkek Voleybol Takımı 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) ikinci hafta mücadelesini veriyor.
Bulgaristan Burgaz'da parkeye çıkan Filenin Efeleri etabın ikinci karşılaşmasında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Ukrayna voleybol maçı 26 Haziran 2025 Perşembe günü saat 18.30’da başlayacak.
TÜRKİYE-UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?
26 Haziran Perşembe akşamı oynanacak Türkiye-Ukrayna voleybol maçı TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Büyük bir heyecanla beklenen Türkiye-Ukrayna voleybol maçı şifresiz olarak izlenebilecek.
FİLENİN EFELERİ VNL 2025 KADROSU
Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin
Pasör çaprazları: Berk Dilmenler, Can Koç
Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija
Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer
Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
FİLENİN EFELERİ VNL MAÇ TAKVİMİ 2025
1.Hafta (Xi'an, Çin)
11 Haziran
15.30 Sırbistan-Türkiye
13 Haziran
15.30 Hollanda-Türkiye
14 Haziran
14.00 Türkiye-Polonya
15 Haziran
10.00 Çin-Türkiye
2.Hafta (Burgaz,Bulgaristan)
25 Haziran
16.00 Türkiye-Slovenya
26 Haziran
18.30 Türkiye-Ukrayna
28 Haziran
19.00 Bulgaristan-Türkiye
29 Haziran
15.00 Türkiye-Fransa
3.Hafta (Kanto, Japonya)
16 Temmuz
10.00 Türkiye-ABD
17 Temmuz
10.00 Türkiye-Almanya
18 Temmuz
13.30 Türkiye-Brezilya
20 Temmuz
08.00 Türkiye-Arjantin