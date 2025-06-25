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Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maç takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maç takvimi
Voleybol, Türkiye, Ukrayna, TRT Spor, Haber
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A Milli Erkek Voleybol Takımımız 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi VNL heyecanına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda merak edilirken TVF tarafından Filenin Efeleri VNL maç takvimi de açıklandı.

Filenin Efeleri Millet Ligi VNL ikinci haftasında Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde mücadele ediyor. Turnuvanın ilk maçı Türkiye-Slovenya karşılaşmasının ardından gözler Ukrayna maçına çevrildi. Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maç takvimi - 1. Resim

TÜRKİYE-UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Erkek Voleybol Takımı 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) ikinci hafta mücadelesini veriyor.

Bulgaristan Burgaz'da parkeye çıkan Filenin Efeleri etabın ikinci karşılaşmasında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Ukrayna voleybol maçı 26 Haziran 2025 Perşembe günü saat 18.30’da başlayacak.

Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maç takvimi - 2. Resim

TÜRKİYE-UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

26 Haziran Perşembe akşamı oynanacak Türkiye-Ukrayna voleybol maçı TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Büyük bir heyecanla beklenen Türkiye-Ukrayna voleybol maçı şifresiz olarak izlenebilecek.

Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maç takvimi - 3. Resim

FİLENİN EFELERİ VNL 2025 KADROSU

Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

Pasör çaprazları: Berk Dilmenler, Can Koç

Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija

Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maç takvimi - 4. Resim

FİLENİN EFELERİ VNL MAÇ TAKVİMİ 2025

1.Hafta (Xi'an, Çin)

11 Haziran
15.30 Sırbistan-Türkiye

13 Haziran
15.30 Hollanda-Türkiye

14 Haziran
14.00 Türkiye-Polonya

15 Haziran
10.00 Çin-Türkiye

2.Hafta (Burgaz,Bulgaristan)

25 Haziran
16.00 Türkiye-Slovenya

26 Haziran
18.30 Türkiye-Ukrayna

28 Haziran
19.00 Bulgaristan-Türkiye

29 Haziran
15.00 Türkiye-Fransa

3.Hafta (Kanto, Japonya)

16 Temmuz
10.00 Türkiye-ABD

17 Temmuz
10.00 Türkiye-Almanya

18 Temmuz
13.30 Türkiye-Brezilya

20 Temmuz
08.00 Türkiye-Arjantin

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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