Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maç takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Haziran 2025 17:39 - Güncelleme: 25 Haziran 2025 17:40 - Güncelleme:

Voleybol, Türkiye, Ukrayna, TRT Spor, Haber

A Milli Erkek Voleybol Takımımız 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi VNL heyecanına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda merak edilirken TVF tarafından Filenin Efeleri VNL maç takvimi de açıklandı.

Filenin Efeleri Millet Ligi VNL ikinci haftasında Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde mücadele ediyor. Turnuvanın ilk maçı Türkiye-Slovenya karşılaşmasının ardından gözler Ukrayna maçına çevrildi. Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TÜRKİYE-UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN? A Milli Erkek Voleybol Takımı 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) ikinci hafta mücadelesini veriyor. Bulgaristan Burgaz'da parkeye çıkan Filenin Efeleri etabın ikinci karşılaşmasında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Ukrayna voleybol maçı 26 Haziran 2025 Perşembe günü saat 18.30’da başlayacak. İlgili Haber Filenin Sultanları kaçıncı sırada? Milletler Ligi (VNL) puan durumu TÜRKİYE-UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR? 26 Haziran Perşembe akşamı oynanacak Türkiye-Ukrayna voleybol maçı TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Büyük bir heyecanla beklenen Türkiye-Ukrayna voleybol maçı şifresiz olarak izlenebilecek. İlgili Haber Zehra Güneş neden gözlük takıyor, gözüne ne oldu? Türkiye'nin voleybol maçı sırasında dikkat çekti FİLENİN EFELERİ VNL 2025 KADROSU Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin Pasör çaprazları: Berk Dilmenler, Can Koç Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu İlgili Haber Filenin Sultanları seriye veda etti! İstanbul’da ilk yenilgi FİLENİN EFELERİ VNL MAÇ TAKVİMİ 2025 1.Hafta (Xi'an, Çin) 11 Haziran

15.30 Sırbistan-Türkiye 13 Haziran

15.30 Hollanda-Türkiye 14 Haziran

14.00 Türkiye-Polonya 15 Haziran

10.00 Çin-Türkiye 2.Hafta (Burgaz,Bulgaristan) 25 Haziran

16.00 Türkiye-Slovenya 26 Haziran

18.30 Türkiye-Ukrayna 28 Haziran

19.00 Bulgaristan-Türkiye 29 Haziran

15.00 Türkiye-Fransa 3.Hafta (Kanto, Japonya) 16 Temmuz

10.00 Türkiye-ABD 17 Temmuz

10.00 Türkiye-Almanya 18 Temmuz

13.30 Türkiye-Brezilya 20 Temmuz

08.00 Türkiye-Arjantin İlgili Haber Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Türkiye Milletler Ligi VNL puan durumu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan