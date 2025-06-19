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Filenin Sultanları kaçıncı sırada? Milletler Ligi (VNL) puan durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Filenin Sultanları kaçıncı sırada? Milletler Ligi (VNL) puan durumu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) Çin etabını namağlup tamamladı. İstanbul'da başlayan ikinci hafta maçlarında bu seriyi sürdürmesi bekleniyor. Filenin Sultanları Milletler Ligi puan durumu merak ediliyor.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, nam-ı diğer Filenin Sultanları, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) muhteşem bir performans sergileyerek voleybolseverleri gururlandırmaya devam ediyor. Milletler Ligi'nde puan durumu merak edilen Filenin Sultanları sıralaması merak ediliyor.

FİLENİN SULTANLARI KAÇINCI SIRADA?

Filenin Sultanları, 2025 VNL’nin ikinci haftası öncesinde, 18 Haziran 2025 itibarıyla puan tablosunda 10 puanla 3. sırada yer alıyordu. 18 Haziran’da İstanbul’da oynanan Dominik Cumhuriyeti maçını 3-0 kazanarak puanlarını 13’e çıkaran Türkiye, İtalya'nın ardından 3.. sıraya yükseldi.

Filenin Sultanları kaçıncı sırada? Milletler Ligi (VNL) puan durumu - 1. Resim

TÜRKİYE MİLLETLER LİGİ'NDE KAÇ PUAN ALDI, KAÇINCI SIRADA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 VNL’nin ilk haftasında Çin etabında Fransa, Tayland, Polonya ve Çin’i mağlup ederek 10 puan topladı.

18 Haziran 2025’te İstanbul’da Dominik Cumhuriyeti’ni 3-0 yenen Filenin Sultanları, bu galibiyetle puanını 13’e yükseltti. VNL puanlama sistemine göre, 3-0 veya 3-1 galibiyetler 3 puan, 3-2 galibiyetler ise 2 puan getiriyor.

Filenin Sultanları kaçıncı sırada? Milletler Ligi (VNL) puan durumu - 2. Resim

MİLLET LİGİ (VNL) PUAN DURUMU TABLOSU

Japonya: 14

İtalya: 14

Türkiye: 13

Polonya: 12

Brezilya: 11

Çin: 10

Almanya: 10

Hollanda: 8

Bulgaristan: 6

Kanada: 5

Çek Cumhuriyeti: 4

Dominik Cumhuriyeti: 4

ABD: 4

Fransa: 4

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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