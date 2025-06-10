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Filenin Sultanları İstanbul etabı maç programı! Voleybol maçları ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Filenin Sultanları İstanbul etabı maç programı! Voleybol maçları ne zaman?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin etabını tamamlamasının ardından ikinci etap için İstanbul'a gelecek. Filenin Sultanları 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ni 4'te 4 ile kapatarak Çin etabını namağlup tamamladı. VNL'de üç hafta sonunda ilk 8'e giren takımlar arasından çeyrek finaller oynanacak. 2. hafta maçları ise İstanbul'da oynanacak. Voleybol maçları tarihi ve Filenin Sultanları İstanbul etabı maç programı, takvimi belli oldu.

Filenin Sultanları Milletler Ligi maç programı TVF'nin açıklamalarıyla belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL ilk haftasında 4'te 4 yaparak turnuvaya namağlup bir başlangıç yaptı. İstanbul'da oynanacak mücadelede takıma Melissa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Gizem Örge ve İlkin Aydın'ında katılması bekleniyor. Filenin Sultanları Milletler Ligi İstanbul etabı maç programı merak ediliyor.

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ İSTANBUL ETABI MAÇ PROGRAMI

2. Hafta (İstanbul)

18 Haziran

19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran

19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran

19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran

19.30 Türkiye-Brezilya

Filenin Sultanları İstanbul etabı maç programı! Voleybol maçları ne zaman? - 1. Resim

VOLEYBOL MAÇLARI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi ilk etabı Çin'de tamamlandı. İkinci etabı ise 18-22 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da oynanacak. VNL son etabı ise Hollanda Apeldoorn'da gerçekleşecek. 

9 Temmuz

21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz

21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz

20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz

21.00 Sırbistan-Türkiye

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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