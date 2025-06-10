Filenin Sultanları İstanbul etabı maç programı! Voleybol maçları ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin etabını tamamlamasının ardından ikinci etap için İstanbul'a gelecek. Filenin Sultanları 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ni 4'te 4 ile kapatarak Çin etabını namağlup tamamladı. VNL'de üç hafta sonunda ilk 8'e giren takımlar arasından çeyrek finaller oynanacak. 2. hafta maçları ise İstanbul'da oynanacak. Voleybol maçları tarihi ve Filenin Sultanları İstanbul etabı maç programı, takvimi belli oldu.
Filenin Sultanları Milletler Ligi maç programı TVF'nin açıklamalarıyla belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL ilk haftasında 4'te 4 yaparak turnuvaya namağlup bir başlangıç yaptı. İstanbul'da oynanacak mücadelede takıma Melissa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Gizem Örge ve İlkin Aydın'ında katılması bekleniyor. Filenin Sultanları Milletler Ligi İstanbul etabı maç programı merak ediliyor.
FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ İSTANBUL ETABI MAÇ PROGRAMI
2. Hafta (İstanbul)
18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye
21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye
22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya
VOLEYBOL MAÇLARI NE ZAMAN?
Filenin Sultanları 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi ilk etabı Çin'de tamamlandı. İkinci etabı ise 18-22 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da oynanacak. VNL son etabı ise Hollanda Apeldoorn'da gerçekleşecek.
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye