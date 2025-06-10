Filenin Sultanları İstanbul etabı maç programı! Voleybol maçları ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Haziran 2025 10:09 - Güncelleme: 10 Haziran 2025 10:09 - Güncelleme:

A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin etabını tamamlamasının ardından ikinci etap için İstanbul'a gelecek. Filenin Sultanları 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ni 4'te 4 ile kapatarak Çin etabını namağlup tamamladı. VNL'de üç hafta sonunda ilk 8'e giren takımlar arasından çeyrek finaller oynanacak. 2. hafta maçları ise İstanbul'da oynanacak. Voleybol maçları tarihi ve Filenin Sultanları İstanbul etabı maç programı, takvimi belli oldu.

Filenin Sultanları Milletler Ligi maç programı TVF'nin açıklamalarıyla belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL ilk haftasında 4'te 4 yaparak turnuvaya namağlup bir başlangıç yaptı. İstanbul'da oynanacak mücadelede takıma Melissa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Gizem Örge ve İlkin Aydın'ında katılması bekleniyor. Filenin Sultanları Milletler Ligi İstanbul etabı maç programı merak ediliyor. FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ İSTANBUL ETABI MAÇ PROGRAMI 2. Hafta (İstanbul) 18 Haziran 19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye 19 Haziran 19.30 Kanada-Türkiye 21 Haziran 19.30 Güney Kore-Türkiye 22 Haziran 19.30 Türkiye-Brezilya VOLEYBOL MAÇLARI NE ZAMAN? Filenin Sultanları 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi ilk etabı Çin'de tamamlandı. İkinci etabı ise 18-22 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da oynanacak. VNL son etabı ise Hollanda Apeldoorn'da gerçekleşecek. 9 Temmuz 21.30 Hollanda-Türkiye 11 Temmuz 21.30 Çekya-Türkiye 12 Temmuz 20.00 Türkiye-İtalya 13 Temmuz 21.00 Sırbistan-Türkiye İlgili Haber Filenin Sultanları VNL maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi maç biletleri A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosu: Filenin Sultanları Milletler Ligi kadrosunda kimler var?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan