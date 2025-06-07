A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosu: Filenin Sultanları Milletler Ligi kadrosunda kimler var?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL’de ikinci hafta maçlarına hazırlanıyor. Kadın Milli Voleybol Takımı kadrosu merak konusu olurken kadroda Ebrar, Zehra Güneş ve Vargas yer almayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı,2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) yoluna devam ediyor. Turnuvanın ikinci haftası İstanbul’da oynanacak maçlarla sürerken, kadroya dair yapılan değişiklikler sporseverlerin dikkatinden kaçmadı. Fransa, Tayland ve Polonya karşılaşmalarına çıkan kadronun ardından gözler yeni haftada sahaya çıkacak oyunculara çevrildi.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMINDA KİMLER VAR?

Türkiye’nin 2025 VNL turnuvası kadrosunda yer alan sporcular pozisyonlarına göre şöyle sıralanıyor:

Pasörler:

Cansu Özbay (VakıfBank), Elif Şahin (Eczacıbaşı Dynavit), Buse Ünal (Bahçelievler Bld.), Sıla Çalışkan (VakıfBank), Dilay Özdemir (Beşiktaş)

Pasör Çaprazları:

Melissa Vargas (Fenerbahçe), Ebrar Karakurt (Lokomotiv Kaliningrad), Tutku Burcu Yüzgenç (İncheon Heungkuk), Defne Basyolcu (Aydın BBSK), Alexia Carutasu (Galatasaray Daikin)

Smaçörler:

Meliha Diken, Hande Baladın (Eczacıbaşı), Saliha Şahin (Beşiktaş), İlkin Aydın (Galatasaray), Derya Cebecioğlu (VakıfBank), Yaprak Erkek, Ege Melisa Bükmen, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular:

Zehra Güneş, Ayçin Akyol, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Yasemin Güveli, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Bahar Akbay

Liberolar:

Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge, Eylül Akarçeşme

VARGAS, EBRAR, ZEHRA GÜNEŞ NEDEN YOK?

Milletler Ligi müsabakaları üç haftalık döngülerle oynanıyor. İlk hafta Çin’de, ikinci hafta Türkiye’de, üçüncü hafta ise Hollanda’da gerçekleşecek olan turnuvada; Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Zehra Güneş ve Eda Erdem gibi yıldız isimler ilk karşılaşmalarda forma giymedi.

Teknik heyet tarafından bu oyuncuların İstanbul ayağı için dinlendirildiği ve üçüncü hafta mücadelelerinde forma giyecekleri öngörülüyor. Özellikle 22 Ağustos – 7 Eylül tarihleri arasında yapılacak Dünya Şampiyonası için oyuncuların yorgunluk yaşamaması hedefleniyor. Takım kaptanı Eda Erdem’in ise doğrudan Dünya Şampiyonası için hazırlandığı aktarılıyor.

FRANSA, TAYLAND VE POLONYA KADROSU

İlk haftada oynanan maçlarda görev alan kadrolar şu şekildeydi:

Fransa maçı kadrosu:

Elif, Yaprak, Aslı, Aleksia, Hande, Deniz, Simge, Saliha, Derya, Meliha, Dilay, Ayçin

Tayland maçı kadrosu:

Dilay, Derya, Berka, Aleksia, Yaprak, Deniz, Eylül, Hande

Polonya maçı kadrosu:

Elif, Yaprak, Aslı, Aleksia, Hande, Deniz, Simge, Saliha, Dilay