Türkiye-Polonya voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman? Filenin Sultanları VNL maç takvimi belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) serüveninde üçüncü mücadelesine hazırlanıyor. Turnuvanın ilk haftasında Çin’in başkenti Pekin’de parkeye çıkan Filenin Sultanları, 7 Haziran Cumartesi günü Polonya karşısında kritik bir sınav verecek. Türkiye-Polonya voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman yayınlanacak merakla takip ediliyor.

TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

2025 FIVB Milletler Ligi heyecanı tüm hızıyla sürerken, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Polonya ile oynayacağı karşılaşma da voleybolseverlerin yakın takibinde.

Çin’in başkenti Pekin’de oynanacak Türkiye-Polonya voleybol maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifresiz şekilde izleyicilere sunulacak.

TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Polonya ile oynayacağı karşılaşma 7 Haziran 2025 Cumartesi günü gerçekleşecek.

Yarın sabah saat 10.00’da başlayacak olan Türkiye-Polonya voleybol maçı Çin’in başkenti Pekin’de heyecan dolu anlara sahne alacak. Turnuvanın ilk haftasında mücadele eden ay-yıldızlılar bu karşılaşma ile haftanın üçüncü maçına çıkmış olacak.

TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI KADROSU

2025 Milletler Ligi ilk hafta maçları için belirlenen A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosu, genç ve deneyimli oyuncularımız ile belirlendi.

Pasör pozisyonunda Elif Şahin ve Dilay Özdemir görev alıyor. Pasör çaprazında Alexia Carutasu yer alırken, smaçör pozisyonlarında Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek ve Saliha Şahin bulunuyor.

Orta oyuncular arasında Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık ve Aslı Kalaç kadroya dahil edildi. Libero pozisyonunda ise deneyimli isim Simge Aköz’ün yanı sıra Eylül Akarçeşme Yatgın görev alacak.

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇLARI NE ZAMAN? 2025 VNL MAÇ TAKVİMİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nde toplam üç haftalık etapta mücadele edecek. Turnuvanın ilk haftası Çin’in başkenti Pekin’de düzenleniyor. Milliler 7 Haziran Cumartesi günü Polonya ile karşı karşıya geldikten sonra, 8 Haziran Pazar günü ev sahibi Çin ile kozlarını paylaşacak.

İkinci hafta maçları 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul’da oynanacak ve Türkiye kendi seyircisi önünde parkede olacak. Üçüncü ve son hafta ise 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda’nın Apeldoorn kentinde yapılacak.

Turnuvanın üç haftalık etabı sonunda puan tablosunda ilk sekiz sırada yer alan takımlar, final aşamasına katılma hakkı elde edecek. Bu aşamada takımlar 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 eşleşmeleriyle çeyrek finallere çıkacak ve şampiyonluk için mücadele edecek.