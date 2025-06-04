Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı! Fransa'ya göz açtırmadık...
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Milletler Ligi'nin ilk maçında Fransa ile karşılaşan Filenin Sultanları, maçı 3-1'lik skorla kazanan taraf oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) ilk hafta mücadelelerine Çin'in başkenti Pekin'de başladı. Turnuvaya etkili bir giriş yapan Filenin Sultanları, ilk maçında Fransa ile karşılaşırken, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Milli takım, ilk ayak müsabakalarında Tayland, Polonya ve Çin ile de karşılaşacak.
FRANSA - TÜRKİYE: 1-3
1. SET SONUCU: 17-25
2. SET SONUCU: 25-23
3. SET SONUCU: 13-25
4. SET SONUCU: 14-25
İLK 6'LAR:
Türkiye: Elif - Alexia - Hande - Yaprak - Aslı - Deniz
Fransa: Mayer - Schalk - Ndiaye - Respaut - Rotar - Fanguedou
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevda Altunbaş