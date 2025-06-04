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Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı! Fransa'ya göz açtırmadık...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi&#039;ne galibiyetle başladı! Fransa&#039;ya göz açtırmadık...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milletler Ligi'nin ilk maçında Fransa ile karşılaşan Filenin Sultanları, maçı 3-1'lik skorla kazanan taraf oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) ilk hafta mücadelelerine Çin'in başkenti Pekin'de başladı. Turnuvaya etkili bir giriş yapan Filenin Sultanları, ilk maçında Fransa ile karşılaşırken, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Milli takım, ilk ayak müsabakalarında Tayland, Polonya ve Çin ile de karşılaşacak.

FRANSA - TÜRKİYE: 1-3

1. SET SONUCU: 17-25

2. SET SONUCU: 25-23

3. SET SONUCU: 13-25

4. SET SONUCU: 14-25

İLK 6'LAR:

Türkiye: Elif - Alexia - Hande - Yaprak - Aslı - Deniz

Fransa: Mayer - Schalk - Ndiaye - Respaut - Rotar - Fanguedou

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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