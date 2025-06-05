Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Milletler Ligi (VNL) Filenin Sultanları maçları

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nde ikinci maçında Tayland ile karşılaşacak. Türkiye Tayland voleybol maçı şifresiz olarak ekrana gelecek. Maç günü, saati ve yayın yeri belli oldu.

Dünya sıralamasında zirvede yer alan Filenin Sultanları, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) sezona Fransa galibiyetiyle başladıktan sonra ikinci maçında Tayland ile kozlarını paylaşacak. Çin’in Pekin kentinde oynanacak bu heyecan dolu karşılaşma, voleybolseverlerin büyük ilgisini çekiyor.

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Tayland voleybol maçı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin ilk haftasında, 6 Haziran 2025 Cuma günü Türkiye saatiyle 14.30’da oynanacak.

Maç, Çin’in Pekin Ulusal Stadyumu’nda oynanacak. Filenin Sultanları, bu mücadelede galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın açılış maçında Fransa’yı 3-1 mağlup ederek moral bulmuş ve ikinci maçta da Tayland karşısında aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

Filenin Sultanları, 2025 VNL’nin ilk haftasında toplam dört maç oynayacak. Tayland maçının ardından 7 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da Polonya, 8 Haziran Pazar günü saat 14.30’da ise ev sahibi Çin ile karşılaşacaklar.

Üç haftalık grup etabı sonunda ilk sekiz sırada yer alan takımlar, 20-23 Haziran’da Tayland’ın Bangkok kentinde düzenlenecek finallere katılma hakkı elde edecek.

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Tayland maçı, TRT Spor Yıldız kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Voleybolseverler, 6 Haziran Cuma günü saat 14.30’da başlayacak bu kritik karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor Yıldız, VNL maçlarının yayın haklarını elinde bulundurarak Filenin Sultanları’nın tüm ilk hafta maçlarını ekranlara taşıyacak. TRT Spor Yıldız, sadece Tayland maçını değil, Filenin Sultanları’nın ilk haftadaki diğer maçlarını da yayınlayacak.

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇ KADROSU KİMLER YOK, EKSİK?

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2025 VNL ilk hafta kadrosu açıklandı ancak bazı önemli isimler bu etapta yer almıyor. Melissa Vargas, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Gizem Örge, İlkin Aydın, Sinead Jack Kısal ve Ege Melisa Bükmen, Çin etabında dinlendirilme amacıyla kadroya dahil edilmedi.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ KADROSU

Pasörler Elif Şahin ve Dilay Özdemir, pasör çaprazı Alexia Carutasu, smaçörler Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, orta oyuncular Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç ve liberolar Simge Aköz ile Eylül Akarçeşme Yatgın.